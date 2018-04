Aranguren: "Las medidas que se toman son para lograr que haya menos pobreza"

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo este viernes, respecto de la readecuación de las tarifas energéticas, que “las medidas que se están tomando son justamente para lograr que haya menos gente en la pobreza".



Consultado acerca del envío por parte de las empresas del vencimiento de los períodos de pago, sobre todo de electricidad, con altos montos y con la advertencia de que se efectuarán cortes en caso de no abonarse las boletas, Aranguren afirmó que “eso no es correcto”.



“No hemos detectado este tipo de casos, y si los hubiera, me gustaría que me los trajeran para poder corregirlos”, afirmó Aranguren.