Detectan y decomisan carne en mal estado

En la localidad de Gobernador Virasoro, la Policía demoró a dos hombres quienes transportaban en un camión productos cárnicos de dudosa procedencia y sin el control bromatológico.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles alrededor de las 19, en momentos que personal del Priar realizaba tareas de prevención por distintos lugares de esa localidad y como resultado en inmediaciones de las calles Diva Edila Ayres y Elvira Rivero observaron que de un camión tamaño chico descargaban productos cárnicos.

Ante la presunción de estar frente a un delito, los efectivos procedieron a la demora de dos hombres mayores de edad y tras la inspección constataron que los mismos no contaban con las documentaciones correspondientes de los productos que transportaban y que no tenían el control bromatológico.

Además los uniformados no pudieron acreditar fehacientemente la propiedad o la procedencia de la carne, por lo que fue incautada.

Posteriormente los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia, en tanto que los productos luego de los trámites de rigor fueron incinerados de acuerdo con lo establecido por las normas sanitarias.