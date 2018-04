Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Uno no dimensiona el valor de la palabra escrita. Me ha tocado. Me toca sorprenderme como algunos artículos míos realizados para el diario El Litoral. De qué manera y cuántas formas cobran las expresiones que me manifiestan, no pudiendo dominar el pudor que me producen. Porque alegremente me encuentran cuando no estoy preparado para ello, y más aún que no soy un escritor consumado, simplemente trato de expresar apasionadamente esas pequeñas cosas que nos han sucedido, haciéndolo casi casi siguiendo la espontaneidad con que las digo en radio. Simplemente, sin rebusques, coloquialmente, pero trasuntando la fuerza espiritual que trae su evocación. Me permite llegar a personas diversas, que uno no espera ni se siente capacitado como para recibir el elogio proviniendo de ellas, dada la calidad de esos referentes tocados por un recuerdo, un momento, que me he permitido revivirlos en una oportuna reflexión a tiempo.

Admiro ese periodismo con alma, que proviniendo de la gente, nos hable, nos detenga, nos conmueva. No por ello olvidando este maravilloso idioma que poseemos ni tampoco creyéndonos que la computadora es una trinchera desde donde disparar a mansalva. Sin dar respiro. Solamente con el grito proferido de una pelea callejera. Claro que escribir es una lucha, en principio, por ser fieles, luego por ser capaces de dejar algo, no sólo la solidez de la noticia medular que compone su estructura esencial, sino aportando con un criterio amplio la resolución de la misma, como una forma de síntesis de aporte y claridad. Ya que en esto último denotamos el alma de nuestros pensamientos, no para confundir sino para poder expresar el compromiso que tan noble arte rescata en lo posible como una firma personal de observación y análisis.

No soy político ni pretendo serlo. Por eso es tan difícil componer una pieza periodística sin despojarnos del pensamiento básico que, por un lado es sincerarnos, por el otro, tomar carta a veces indebidamente mucho más cargado de la cuenta.

A propósito, el periodista Daniel Muchnik en su libro “Aquel periodismo”, refiere con transparente sinceridad: “...en las filas oficialistas ha brotado en la Argentina la defensa de un periodismo militante, que sería el que se contrapone al periodismo profesional”. Agrega: “Es un debate absurdo. Los ‘militantes’ argumentan que los periodistas deben limitarse a informar. Es decir, no pueden opinar ni tampoco investigar”. Afirma: “El periodismo debe ser una polea de transmisión entre las informaciones que provea el gobierno y los lectores, sin intermediación ni elaboración”. Como vemos, la línea es muy finita, de cuidado, pero es el alma de las cosas que escribimos promovidas por acontecimientos.

La radio y la gráfica, como anteriormente la televisión, me han permitido conocer el hecho primigenio donde comienza todo para luego poder transcribirlos lo más claro posible, porque asumir objetividad es caer en el argumento general donde siempre las contradicciones se entrechocan y luego hay que lamentar “accidentes” que podrían haber sido evitados.

Martin Baron, calificado editor del diario The Washington Post y responsable del Boston Globe, quien tuvo la primicia de develar el abuso de menores por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica, motivo que diera lugar a la película “Spotlight” ganadora del Oscar, dice: “Los periodistas deben ser más que nunca independientes de todo partido, toda ideología y todo dogma”. No sólo el Oscar le correspondió, sino también el premio Pulitzer, importante premio del periodismo. El ha sabido demostrar en su larga carrera profesional que lo esencial es cómo se cuentan las cosas. Y en alusión a las redes y en especial a internet, asevera: “No hay máquinas que puedan generar una buena historia”.

Escribir es un placer porque nos adentramos en las necesidades y angustias de toda una sociedad; justamente allí es donde el periodismo bien pensado, bien contado, bien traducido en escritura, es muy importante. Interpretar las urgencias y transformarlas en reclamos sin olvidarnos de la persona, actor imprescindible y muy necesario, porque de él aprendemos todas sus experiencias. Por eso decía que transcribir la realidad es muy importante pero dotarle de alma, de calidez y afecto, hace una escritura diferente porque se convierte en prójimo, en alguien más, que habita, se esperanza y sufre como el que más.

Creo que en esa “manía de contar”, como lo manifiesta Gabriel García Márquez en el prólogo de su libro “Cien años de soledad”, está el comienzo de las cosas para “desatarlas” minuciosamente, abrirlas, diseccionarlas, estudiarlas y luego escribir con certeza y no reprimirnos en opinar saludablemente, porque es parte del “remedio” que sana y ordena una historia que al final será noticia. Porque el periodismo no deja de ser un compilado de realidades que constituyen historias.

Antonio Caño, un calificado periodista, director del prominente diario El País de España, expresa un poco lo que acontece, dándonos fuerza defendiendo la calidad del periodismo. “El riesgo de que el buen periodismo desaparezca y acabe engullido por una corriente que está en plena efervescencia: la posverdad o el relato, que pretende negar los hechos y recrear la realidad. Tradicionalmente, a esto se le llama manipulación”. Y arremete con una luz que ilumina a los pueblos libres: “Si perdemos el periodismo, perderemos la democracia”. O mejor aún, cuando el periodista español Iñaki Gabilondo clarifica: “La gente va a exigir el buen periodismo en defensa propia, con lo cual no sólo tiene futuro sino que es espléndido, porque una de sus razones es servir a la sociedad”.