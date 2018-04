Ser amados

Por José Ceschi

¡Buen día! ¿Quién no necesita sentirse amado por los demás? ¿Quién no ha padecido alguna vez -o frecuentemente, o en forma continuada- la dura sensación de no sentirse amado? No vendría mal repasar una buena reflexión aparecida en “Remansos... seguir andando”, de René Trossero:

“Tú necesitas ser amado. Todos necesitamos sentirnos amados, como el jazmín necesita el sol para vivir y florecer. Pero tú no necesitas que todos te amen. Si sientes la necesidad de que todos te amen, de que todos te aprueben, de que todos te miren con simpatía, te embarcas en una loca carrera, con un final seguro y doloroso: la decepción. Sí. Porque con toda seguridad no todos te amarán, no todos te aprobarán y no a todos les resultarás una persona simpática. Entonces, la única solución a tu alcance está en que te convenzas de que tú no necesitas que todos te amen, te aprueben y simpaticen contigo.

Tú necesitas ser amado; por empezar por ti mismo; y esto sí lo necesitas radical y absolutamente. Y aquí está el secreto del problema y la clave de la solución. Si te amas de verdad, confiarás seguro en que serás amado, sin imponerte la ardua e infructuosa tarea de ser amado por todos.

Además, si no te amas, nunca creerás plenamente en el amor que recibas, y en vez de disfrutar del amor que te brindan, correrás desesperado detrás del amor que te niegan. Pero hay algo más aún: si persigues a todos, tratando de acomodarte a sus expectativas, sus gustos y sus deseos, para ‘comprar’ su amor, te encaminas fatalmente hacia la frustración y el fracaso. Primero, porque nunca te sentirás satisfecho, sintiéndote de veras amado por haber comprado el amor, dejando de ser y de expresarte como eres. Sabrás que los otros amaron la imagen que les vendiste, pero no a ti mismo. Y, en segundo lugar, porque verás que los otros huyen de ti, para no ser atrapados por tu demanda y tu persecución. ¡Tú necesitas ser amado! ¿Quieres vivir la alegría de lograrlo? Pues bien, ámate a ti mismo y no persigas a los otros para que amen; acércate para amarlos y recogerás la respuesta, reconfortante y gratificadora, el amor que necesitas”. ¡Hasta mañana!