Anunciarán hoy un aumento de la tarifa del estacionamiento y entregarán indumentaria

A una semana de la marcha que realizaron los operadores del estacionamiento medido en reclamo del aumento del precio de la hora, desde la Comuna informaron que hoy se dará a conocer el nuevo costo y que el mismo oscila entre los $15 y $20.

En declaraciones radiales, el intendente de la Municipalidad, Eduardo Tassano, en referencia al reclamo del sector de los tarjeteros por el aumento en el precio de la hora, dijo que “mañana (por hoy) estaremos informando la reactualización tarifaria que será de entre $15 y $20, porque todavía lo estamos definiendo”.

En cuanto a la ampliación del sistema del estacionamiento medido en la ciudad, aclaró que “esto todavía no está definido”.

Mientras que desde el sector de los tarjeteros se mostraron alertas en cuanto al precio que se anunciará, dado que ellos por cada hora se quedan con un 40% de los $10 que vale la hora, por lo que un aumento de tan sólo $5 les generaría apenas un aumento de $2, cifra que no sería admitida y volverían con las medidas de fuerza.

“Vamos a esperar a ver lo que nos informan desde la Municipalidad, porque a nosotros nos convocaron para la entrega de pecheras a las 8 de la mañana en la Dirección de Tránsito y del posible aumento nos enteramos por la radio”, sostuvo uno de los operadores del estacionamiento medido.

Con respecto al monto de $20, dijo que “nosotros esperamos que se nos conceda lo que le pedimos, porque de lo contrario estaríamos en lo mismo, es poca la diferencia si va a $15, y considerando que nos demoramos como dos años para actualizar la tarifa, quedamos muy por abajo”, aseguró.

En referencia al plus que perciben en forma mensual y que se inició con $2.300 en mayo del 2017 y que hoy está en 2.700, comentó que “por ese lado también vamos a comenzar a reclamar una vez que se aumente el costo de la hora, porque el Municipio va a recaudar mucho más de lo que ahora recauda”.

Vale señalar que en el sector también trascendió que se estaría por anunciar dos tarifas, una para los autos registrados en Capital que sería de $15 y otra para los foráneos de $17 o $20. En este aspecto ya señalaron que solicitarán que se aplique la tarifa de $20 para los vehículos no registrados en la ciudad, dado que tendrán muchos problemas por el cambio.