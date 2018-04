Granja Yatay: en todo el predio sólo hay 36 perros y 9 gatos

Luego de la circular interna que se dio a conocer a los internos de la Granja Yatay sobre la reducción de la población canina que reside en el predio, las asociaciones proteccionistas, encabezada por la Fundación “Patitas”, llevaron a cabo ayer un operativo de registro, vacunación y desparacitación, mediante el cual constataron que son 36 canes los que habitan el lugar y no 600 como se había informado desde el Servicio Penitenciario.

El Litoral consultó sobre el operativo a Silvana, integrante de la Fundación Patitas, quien comentó que “en el lugar hay 36 perros de los cuales hay siete machos y dos hembras sin castrar”.

“También registramos 9 gatos, pero estos no son problemáticos ya que habitan en el techo y son muy independientes”, agregó.

En cuanto a la cantidad de perros que tiene cada interno, la proteccionista comentó que “hay uno de ellos que tiene 3 y el otro 4, mientras que el resto posee solamente uno. En la guardia hay 4 perros sin dueños y tenemos que ver cómo hacemos para que los adopten”.

En lo que respecta a la salud, informó que “están bien los perros, algunos tenían garrapatas y le colocamos las pipetas. Algunos de ellos son cuidados por veterinarios o por los familiares de los internos. Sólo hay dos casos que requieren una mayor atención: una que tiene un tumor y otra que no engorda, el resto está bien”.

En cuanto a las causas que llevan a matar al ganado ovino, explicó que “es mala costumbre, que son los más revoltosos, por lo general los que no están castrados, porque son más activos. En el lugar hay siete machos y dos hembras sin castrar. Nosotros seguiremos insistiendo, porque hay internos que no están de acuerdo”.

Por último en cuanto a los perros de razas que hay en el predio detalló que “hay un mestizo de fila y un Shar Pei, pero los dos son muy tranquilos y el resto no tiene pedrigree”.