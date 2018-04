Energía: la Provincia insiste con el planteo de regalías en megavatios

El secretario de Energía provincial, Eduardo Melano, reiteró en diálogo con El Litoral que, ante el pedido del Gobierno nacional de reducir impuestos a las tarifas del servicio, se dejó en claro que “Corrientes no tiene impuestos en las facturas de la luz, no hay nada que descontar en la tarifa”.

Al respecto, dejó en claro que por ahora el costo de la energía va a seguir igual, y que está confirmado que los futuros incrementos se darán de manera gradual, “en el doble de tiempo que en otras provincias”, señaló el funcionario provincial.

Sostuvo, además, que la alternativa viable siguen siendo las regalías y que seguirán insistiendo en este sentido. “Mantenemos la postura de recibir en especies. Que nos entreguen las regalías en megavatios”, explicó.

Por último, el funcionario provincial anticipó que el Consejo Federal de Energía se volverá a reunir a fines de mayo en la ciudad de Córdoba.

Al respecto, aclaró que aún no hay un temario definido, aunque la cuestión de las tarifas seguramente formará parte del debate.