Elecciones en Aoem: impugnaron a candidatos de la lista de Flores

Se desató un nuevo conflicto en el seno de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) que va camino a su normalización mediante el proceso de elección de nuevas autoridades, previsto para el próximo junio.

La junta electoral resolvió ayer aceptar la impugnación a los candidatos Ramón Antonio Ugolini, Maria Eugenia González y Ricardo Fabián Ojeda, todos de la lista Marrón Unidad y Participación, por no cumplir con los requisitos exigidos por el estatuto para ser candidatos (tiempo necesario como afiliados).

Vale señalar que Ugolini fue, en un primer momento, delegado normalizador de la Aoem, y ahora era candidato a secretario general, acompañado por Graciela Flores, ex titular de ese cargo, pero la junta electoral verificó que no contaba con la cantidad de años necesaria como afiliado para proponerse como candidato.

Lo resolvió así la presidente de la Junta, Roxana Leticia Prado, que ayer a la tarde radicó una denuncia contra Ugolini por maltrato a una mujer.

El impugnado candidato de la lista Marrón fue denunciado ante la Comisaria Primera por maltratar verbalmente a la presidente de la Junta Electoral, Roxana Prado, y a otras dos mujeres. Según relataron, el dirigente les manifestó a los gritos: “Este es mi gremio, esta es mi casa”, intimidando con insultos y amenazando a las mujeres encargadas de la Junta, quienes pidieron seguridad para que un episodio así no vuelva a ocurrir.