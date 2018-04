Ugolini: “La Lista Marrón sigue vigente para la elección interna de la Aoem”

El candidato a secretario general de la Aoem, Ramón “Toni” Ugolini, detalló los errores procesales cometidos en el intento de impugnación de la “Lista Marrón Unidad y Participación”. Presentó medidas judiciales, acción de amparo y medida cautelar, presentadas para garantizar la participación de esa agrupación. Advirtió irregularidades en el constante cambio de integrantes en la Junta Electoral, lo que no transmite garantías de transparencia. Y pidió que el 29 de junio los agentes municipales puedan sufragar en 10 a 15 lugares de trabajo para garantizar alta participación democrática de los trabajadores.

A continuación, se transcribe el documento emitido por el candidato a Secretario General de la “Lista Marrón Unidad y Participación”, Ramón Antonio “Toni” Ugolini, en la que detalla las acciones legales y administrativas que garantizan la participación de esa nómina en la elección interna de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales:



“Ante la información reproducida por algunos medios de comunicación, en la que señala que la Lista Marrón “Unidad y Participación” no podría competir en la interna de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem); queremos desmentir punto por punto esa falacia informativa difundida por la intervención del gremio:



1º) Que la impugnación a mi candidatura como Secretario General de la Aoem fue realizada de manera arbitraria, ilegítima e ilegal. Acarrea graves errores procesales, como no haber corrido traslado de esa acción al apoderado de nuestra agrupación, impidiendo el ejercicio del derecho de defensa y violando las garantías del debido proceso.



2º) Es mentira que yo no tenga la antigüedad suficiente como afiliado de la Aoem, organización sindical a la que me afilié en enero de 2014 y hasta el día de la fecha jamás no he perdido mi condición de afiliado. Es más, fue incluido en el padrón de la Aoem confeccionada y oficializada por la misma Junta Electoral; en la que estoy como elector en el Orden N°2425. Por lo tanto, estoy en condiciones de elegir y ser elegido.



3º) En esta instancia del proceso electoral no pueden excluirme del padrón bajo ninguna excusa o pretexto legal. De ser así, la misma Junta Electoral estaría contraviniendo sus propios actos. Las pruebas que acreditan mi condición de afiliado de la Aoem ya fueron presentadas ante la Justicia Provincial. En todo este tiempo nunca se me suspendió la afiliación, tampoco presenté renuncia a mi afiliación, por lo que la misma ha sido continua e ininterrumpida en el tiempo.



4º) La Lista Marrón “Unidad y Participación” procedió a la adecuación de la nómina de candidatos, dando cumplimiento a lo requerido por la Junta Electoral. Cabe aclarar también que ello no implica aceptar impugnación alguna, que ya fue apelada por las vías que corresponden y se esperan las contestaciones administrativas y judiciales.



5º) Simultáneamente ante el Fuero Laboral de la Justicia Provincial hemos presentado una Acción de Amparo y solicitamos que se dicte una Medida Cautelar, detallando las irregularidades y arbitrariedades cometidas por la Junta Electoral -armada por la intervención del gremio- y solicitando la ratificación de mi candidatura como Secretario General de la Aoem para la elección interna del próximo 29 de junio.



6º) Advertimos constantes renuncias y nuevos nombramientos en la Junta Electoral, órgano que deberá preparar y controlar la elección del 29 de junio. Entre el 27 de marzo y el 6 de abril la Junta Electoral cambió varias veces de presidente/a, lo que genera sospechas y no otorga las debidas garantías de transparencia.

7º) Cuestionamos que el 29 de junio los trabajadores municipales sólo puedan votar en un solo lugar físico (sede Aoem de Bolívar 105), edificio manejado por los interventores. En todos los comicios anteriores se distribuían entre 10 y 15 urnas en los lugares de trabajo más concurridos; lo que garantizaba mayor grado de participación libre, plural y democrática de los agentes municipales.”