Proponen anular los departamentos y que la división política sea en base a las 72 comunas

Capital, Goya, Santo Tomé, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Bella Vista, Monte Caseros, Ituzaingó, Esquina, Lavalle, Saladas, Concepción, San Roque, San Luis del Palmar, Empedrado, General Paz, San Cosme, San Martín, San Miguel, Mburucuyá, Itatí, Sauce, Alvear y Berón de Astrada, son los 25 departamentos en los que está dividida políticamente la provincia, y en cada uno de ellos existe un municipio cabecera. Una distribución que está plasmada en los mapas que se enseñan en las aulas y que rigen, en muchos casos, para el relevamiento de distintos tipos de datos. El diputado provincial Horacio Pozo presentó un proyecto para modificar este esquema y realizar las delimitaciones en base a las jurisdicciones de los 72 municipios existentes en la provincia.

“Estaba en el orden del día de la sesión anterior, pero como no hubo, seguramente la semana venidera estará incluido en el temario. Pero es una cuestión que requiere análisis. Estimo que será enviada a la comisión de Asuntos Municipales”, comentó el citado legislador en diálogo con El Litoral. En este contexto, explicó que “en la actualidad ya no es de utilidad la división por departamentos, porque dentro de muchos de ellos existen varias poblaciones que ya tienen su propio municipio, no dependen de la comuna que figura como cabecera”.

Una situación que, por ejemplo, se da en el departamento de Goya, donde además de dicha municipalidad existe la de Carolina y la de San Isidro. Otra de las jurisdicciones con varios gobiernos locales es la de Ituzaingó, que incluye también a Apipé Grande, Villa Olivari, San Carlos y Colonia Liebig.

“Inclusive años atrás se generó un fuerte debate cuando desde Virasoro plantearon que no querían ser más parte del departamento de Santo Tomé”, rememoró Pozo en conversación con este diario.

Tras lo cual fundamentó que “este tipo de distribución deriva en una serie de obstáculos. Por ejemplo, cuando el Indec realiza el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, cuando difunde los primeros informes lo hace en base a la división departamental. Recién luego de un tiempo -a veces implica varios años- dan datos concretos de cada municipio. Entonces, los indicadores que primero están disponibles, son muy generales.

“Entonces, al principio se sabe que un determinado porcentaje de tal departamento tiene acceso a la cloaca, pero al no estar discriminado por municipio, no se sabe exactamente qué cantidad de hogares de cada población posee el servicio”, graficó Pozo. Al mismo tiempo agregó que “cuando hay elecciones nacionales, los datos se cargan por departamentos y el resultado que allí figura, muchas veces no refleja lo que realmente ocurrió en esa jurisdicción”.

Haciendo referencia a que si se consigna que en Goya ganó un candidato y/o partido, no significa que ese triunfo también se haya dado en Carolina y San Isidro.

“De aprobarse el proyecto, este contempla varias medidas, entre ellas que el Gobierno provincial instruya a la Dirección de Catastro para que elabore un mapa cuya división política sea en base a los 72 municipios que posee Corrientes y que éste se difunda. Y para ello sería fundamental el rol del Ministerio de Educación para la enseñanza en las aulas del nuevo mapa”, subrayó el diputado provincial Horacio Pozo.