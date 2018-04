“Por Siempre Liberales” afirma que sigue con “la lucha contra el fraude”

En el Partido Liberal sigue abierta la lucha desatada con motivo de las internas para elegir la totalidad de sus autoridades, cuyos mandatos vencen el 31 de mayo próximo.

“Las maniobras desatadas por el grupo que lideran Any Pereyra, Eduardo Hardoy y Tito Cheme, fortalecen a los seguidores de la lista provincial ‘Por siempre liberales’, que encabeza en la provincia ‘Caito’ Leconte, en la Capital María Nieve Garay y desde el interior Andrea Codello, Gustavo Alvarez, Neli Maciel, Verónica Morales, Noni Diaz Colodrero, Estela Robaina, Lisandro Rodriguez, Natalia Romero, Bea Moreyra, Ohio Marquez, Sergio Desimoni, Manuel Esquivel, José Arnaldi, Marcelo Nocetti, Elvio Sanabria, Lucio Morel, Leandro y Emanuel Chamorro, Nelson Garcia, Cristian Ramires, José Pedro Ruiz, Mercedes Alarcon, Santiago Martinez Soler, Mario y Matías Gonzalez, entre otros, y estos así lo manifiestan”, resaltaron desde el sector celeste.

En este sentido informaron que el viernes realizaron una reunión en San Cosme, con intendentes y numerosos concejales afines en funciones, con participación de dirigentes de las numerosas listas afectadas por las maniobras que han sido denunciadas.

“En la reunión se explicaron trámites judiciales y recursos planteados para anular el fraude y permitir la participación de todos los liberales, con reglas de juego limpias, en la elección de sus futuras autoridades”, resaltaron.

Así mencionaron: a) que apelaron ante la Justicia Federal por los rechazos a la oficialización de listas en la Provincia y en la Capital. En caso de rechazo recurrirán ante la Cámara Federal Electoral, que tiene jurisprudencia en favor de facilitar la mayor participación electoral y rechazar intentos mezquinos de proscripción.

b) El viernes 20 de abril formalizaron una denuncia penal, por falsificación de un acta de una supuesta reunión del Comité Ejecutivo el 24 de marzo último, que no se convocó, ni se realizó, y en la que figuran suspensiones a calificados dirigentes, sin que tuviera facultad alguna para hacerlo aún en el caso que hubiera habido tal reunión, modificaciones a la Junta Electoral, entre otras decisiones fantasmas.

c) El viernes 27, entre otras acciones, se planteó ante el Juez Federal una medida precautoria para frenar los trámites electorales hasta que se resuelvan los conflictos abiertos y pendientes, ante el riesgo ya evidenciado, en que aún con sentencias favorables las listas quedarían fuera de la contienda por el transcurso de pasos formales que consideran inexorables.

La Junta Electoral partidaria ha rechazado más de 10 listas de candidatos, con pretextos variados e inconsistentes.

Los dirigentes liberales afines a la lista “Por siempre liberales” ratificaron que seguirán sin claudicaciones su lucha por reconstruir el Partido Liberal en su línea histórica, con ideales y valores que superen cualquier aspiración personal egoísta, y hacerlo con la intervención de todos los liberales, sin proscripciones ni trampas.