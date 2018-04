Regatas quiere cortar en Salta una racha adversa que preocupa

Buscando romper con una seguidilla de seis derrotas en fila, Regatas Corrientes visitará esta noche a Salta Basket, en el cuarto y último partido en la ruta de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el polideportivo Delmi de la capital salteña, y será arbitrado por la terna integrada por Juan Fernández, Oscar Martinetto y Gustavo D'Anna.

Para el compromiso de esta noche, el técnico de Regatas, Gabriel Piccato ya podrá contar con Fabián Ramírez Barrios, quien no jugó el último encuentro ante Obras a raíz de una indigestión. En tanto que volverá a ser baja Juan Pablo Arengo, quien se recupera de un desgarro en el hombro derecho.

El equipo correntino viene a los tumbos en la ruta, ya que perdió en sus últimas 8 presentaciones. La última victoria del “Fantasma” a domicilio fue el 24 enero último, en Córdoba, donde superó a Atenas por 80 a 73, en una de sus mejores producciones de la temporada.

Precisamente en Salta, Regatas buscará recuperar su identidad, su volumen de juego, y fundamentalmente la confianza y personalidad que lo llevaron a ser protagonista en la Liga Nacional y subir al podio en la Liga de las Américas 2018.

Tanto Regatas como Salta ya tienen un panorama más claro de cara a los playoffs. El “remero” no podrá tener ventaja de localía en los octavos de final, ya que no podrá escalar al menos a la octava ubicación.

Los salteños, en tanto, están condenados a jugar la permanencia, aunque todavía tienen chances de tener ventaja de localía.

Regatas Corrientes viene de perder en la ruta ante Obras (82 a 74), y así acumuló su sexto traspié consecutivo, incrementando su récord negativo a 16 triunfos y 20 derrotas, cayendo con este resultado a la decimosegunda ubicación en la tabla de posiciones.

Salta, en tanto, viene de caer de local a Atenas de Córdoba por 88 a 99, acumulando un récord negativo de 10 triunfos y 26 derrotas que lo mantiene en la última ubicación del certamen.



Antecedente

Regatas y Salta jugaron en Corrientes, el último 18 de marzo, con triunfo del equipo del parque Mitre por 74 a 72, con un Paolo Quinteros intratable, autor de 32 puntos.

Otros juegos

Además de Salta-Regatas, jugarán esta noche desde las 20 en Junín, Argentino y La Unión de Formosa.