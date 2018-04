San Martín reaccionó y logró un nuevo triunfo

Después de estar 15 puntos abajo en el marcador, San Martín de Corrientes reaccionó y superó como visitante a Estudiantes de Concordia 77 a 76 en su penúltima presentación de la fase regular correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol.

El Rojinegro se aseguró el 2 en esta instancia del certamen y mantiene la posibilidad de llegar al primer lugar que hoy lo ocupa San Lorenzo.

Un triple de Federico Aguerre a 2 segundos del final, le permitió a San Martín quedarse con la victoria después de un primer tiempo donde no hizo bien las cosas y fue superado por el rival.

La buena defensa y la variedad de recursos para anotar, le permitieron a Estudiantes adelantarse 21 a 12.

En el segundo cuarto, bajó el goleo pero el equipo entrerriano mantuvo el dominio y la diferencia de 9 puntos.

Cambiante fue el trámite del tercer cuarto. Llegó la primera reacción de San Martín que se puso un punto abajo. Después tuvo que soportar una ráfaga del rival hasta que logró empatar en 45.

Estudiantes comenzó muy firme el último segmento, claro que San Martín no se desesperó y pese a que no estuvo sólido en defensa, encontró una ofensiva fluida para dar vuelta la historia.

Sobre el final, Aguerre clavó el triple ganador en tanto que Mateo Bolívar erró su lanzamiento de tres puntos.

El miércoles, San Martín visitará a Regatas.