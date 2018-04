CIERRA LA SEPTIMA FECHA

Una interesante programación tendrá el cierre de la séptima fecha del torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina. Uno de los punteros en la A, Bañado Norte (11 puntos) se medirá con su perseguidor, Victoria (10). Mientras que el otro líder, Pingüinos (11), enfrentará a Marmolería (4).

El detalle de cotejos para la jornada dominguera es la siguiente:

Cancha Hércules: 9.45 (C) Deportivo Sur - Lunes Culturales, 11.00 (C) Submarino - Centauro, 12.00 (C) Acero Puro - Juan de Vera, 13.00 (C) Barrio 17 - Hotel Hawai, 14.00 (C) Libertad - Cofradía, 15.00 (B) Jaguares - Aberturas Nordeste, 16.00 (B) Islas Malvinas - San Gerónimo, 17.00 (B) Deportivo Cichero - Don Ocho, 18.00 (A) Pingüinos - Marmolería, 19.30 (A) 17 de Agosto - Deportivo Fénix, 21.00 (A) Pinta Futsal - Cruz Diablo y 22.30 (A) Victoria - Bañado Norte.

Cancha CEF Nº 1: 9.45 (C) Aplanadora - Olimpo, 11.00 (C) El Santo - Junior, 12.00 (C) Imperios - Hebraica, 13.00 (C) Los Troncos - Deportivo Perú, 14.00 (B) Internacional - Barrio San Martín, 15.00 (B) Boca Unidos - Mayorista, 16.00 (B) Gafa - Milenium, 17.00 (B) El Decano - Santa Teresita, 18.00 (A) San Jorge - Comunicaciones, 19.30 (A) Panadería Romero - El Cosmos y 21.00 (A) Nacional - Deportivo Dengue.