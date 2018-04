Con Cristiano como figura, el Real Madrid goleó a Juventus por la Champions League

La nueva víctima de Cristiano Ronaldo fue la Juventus de Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, que en varios momentos del partido jugó mejor que su rival, pero igual perdió por goleada el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El resultado final: 3 a 0, con dos goles de Cristiano (el segundo, una increíble chilena) y el tercero de Marcelo.

Juventus fue pura impotencia. Si bien no hizo mal las cosas, sufrió cada gol como un golpe de nocaut. La imagen de la derrota fue Dybala, que se fue expulsado (doble amarilla) un minuto después de la perla del portugués, cuando el partido iba 2-0.

De esta manera, Real Madrid, que sólo pelea por la Champions ya que está muy lejos de la cima de la liga española, puso un pie en las semifinales. Para sellar su pase, deberá no sufrir una catástrofe el miércoles de la semana que viene, en el Bernabéu, cuando se juegue el partido de vuelta.

Golazo de chilena de CR7

Are you f'ing kidding me! Cristiano Ronaldo ladies and gentlemen.#RealMadrid#ChampionsLeaguepic.twitter.com/4aKZiS4dim