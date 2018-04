“El 99% de las estrellas que pintamos responden a casos fatales en choques de motos”

Los accidentes viales continúan siendo una problemática constante en la ciudad y en este marco, desde la organización Estrellas Amarillas sostienen que la mayoría de los símbolos pintados son consecuencias de accidentes en motocicletas y que muchos de ellos son menores de edad.

Consultada sobre las estrellas que se pintaron en lo que transcurrió del año, la presidenta de la ONG, con sede en Corrientes, Graciela Soto dijo “en los últimos días hemos realizado la segunda pintada en lo que respecta siniestros de autos, con víctimas fatales luego del accidente de mis hijos. Porque el 99% de las estrellas que pintamos responden a accidentes en moto, con el agravante que muchos de ellos son menores de edad”.

En cuanto a un número estimado de estrellas que pintaron en lo que va del año, Graciela dijo que “varían los números. A veces por semana tenemos uno o dos casos, pero como este es un tema difícil, no todos los familiares de los fallecidos se sienten fortalecidos en ese momento. Tras el accidente, soy yo la que se acerca a hablar con ellos dado mi historia personal, entiendo el dolor por el que atraviesan y porque siento que el dolor debe ser encausado de alguna forma”.

“Perder la vida de un ser querido en un accidente destroza a la familia, a veces sucede que hay muchas personas que son familiares de algún fallecido y acompañan a otros a pintar la estrella, porque todavía no han asumido su propio dolor. También pasa que avanzamos con los preparativos y carteles de familiares de fallecidos y luego a último momento nos avisan que no pueden hacerlo. Volver al lugar, enfrentar ese dolor y simbolizarlo es muy difícil”, aseveró.

En lo que respecta a las fotomultas y los efectos que causan para la disminución de accidentes dijo que “ayuda mucho el sistema de control, porque lamentablemente somos hijos del rigor y dado lo caro que son esas multas, el bolsillo les hace tomar conciencia”.

En cuanto a las campañas de concientización comentó que “contamos con todo el apoyo de la Comuna y como con la otra gestión seguimos trabajando. Incluso ellos colaboran cada vez que tenemos que pintar una estrella y eso implica un corte en el tránsito”, detalló.

Desde la organización explican que pintar una estrella amarilla significa que se perdió una vida de un ser querido en un siniestro vial que pudo haberse evitado.

“Pretendemos que una estrellas amarilla, llame a la reflexión de todos. Queremos que cada uno, al observarla, piense: “no quiero que nadie de mi familia pinte una, con mi nombre”, sintetizó.

Por último se informó además que avanzarán con las charlas en los establecimientos escolares a fin de educar y concientizar desde los más pequeños.

El dato

Se encuentran organizando un cronograma de visitas a los establecimientos educativos a fin de continuar con la campaña de prevención, en la cual participan personal del área de seguridad vial y familiares de las víctimas fatales.