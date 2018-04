“Pasamos la serie ante un equipo muy difícil y complicado”, destacó Aranda

El arquero Brian Aranda fue uno de los pilares de Curupay durante el partido revancha y la tanda de penales contra Independiente de Formosa, que resolvieron la clasificación del Maderero a las semifinales del Torneo Federal C.

El conjunto del barrio Bañado Norte venció al formoseño 1 a 0, en el juego disputado el domingo en cancha de Huracán Corrientes y redondeó una igualdad global de 2 a 2 en la serie de cuartos de final.

La suerte de ambos conjuntos debió resolverse en una tanda de penales y al cabo de la misma Curupay se impuso por 4 a 3. Aranda atajó un disparo (a Diego Pedrozo), los formoseños erraron otros dos tiros (Martín Rojas y el último de Rodrigo Mereles), y de esta manera el Maderero salió adelante en una definición en la que también sufrió dos yerros.

“Tuve que inyectarme para poder jugar”, confesó post partido y penales el arquero Aranda. “Jugué infiltrado, y me duele todo, pero pasamos la serie ante un equipo muy difícil y complicado, con mucho oficio, y que sabe utilizar todas las mañas del fútbol”, agregó.

Aranda se había perdido el partido de ida disputado en Formosa y llegó con lo justo, exigido, a la revancha del domingo. “Hice una buena pretemporada y pude llegar bien, con resto físico, pero por lesión no pude jugar en Formosa, así que tuve que infiltrarme para la revancha”, confesó.

El arquero ex inferiores de Boca Unidos tuvo una destacada labor, ya que además del penal atajado se lució con dos tapadas importantes durante el partido: un cabezazo alto de Nelson Portillo en el primer tiempo y un remate al arco del mismo jugador ya avanzado el segundo período.

A Curupay le resultó muy difícil forzar la definición por penales y llegó al gol luego de una jugada con varios rebotes debajo del arco visitante, en la que finalmente Antonio Báez envío la pelota al fondo de la red con un potente remate alto.

Independiente planteó un juego friccionado que le restó posibilidades a Curupay, aunque también es cierto que pese a esto el Maderero dispuso de un par de chances muy claras en el primer tiempo.

“Ellos nos ganaron en su casa, con un segundo gol que fue de carambola, y era lógico que iban a tratar de cuidar ese resultado con un juego muy físico y de meter mucho. Pero está bien, cada uno juega con las armas que tiene”, destacó el arquero correntino. “El partido se hizo muy disputado y muy luchado. Todos corrían y metían y nadie te regalaba un centímetro de terreno”, agregó.

Ahora el Maderero se topará con Don Orione de Barranqueras en una de las semifinales de la llave Ascenso Oeste de esta Región Litoral Norte, donde no está definido aún el orden de las localías.

Aranda se refirió al próximo desafío que tendrán que superar frente al conjunto chaqueño: “Ya conocemos a Don Orione y sabemos que juegan muy bien al fútbol”, remarcó. “Al inicio de la pretemporada jugamos un amistoso contra ellos y es un equipo que juega muy bien, pero te deja más espacios para jugar también”, agregó para terminar.