Abren el período ordinario, cuya agenda incluiría la reforma de la Carta Orgánica

A diferencia de los demás municipios del interior, en Paso de los Libres las sesiones ordinarias se inician recién a partir del 1 de abril. Precisamente esto fue el puntapié para comenzar a evaluar una potencial reforma de la Carta Orgánica promulgada en 1994 y de esa forma -entre otros múltiples temas- extender el período previsto para la actividad legislativa. El citado proyecto sería parte de la agenda del recinto en el presente año.

Hoy a las 11, el intendente Martín Ascúa, por primera vez pronunciará el discurso con el cual dejará oficialmente inauguradas las sesiones ordinarias del cuerpo deliberativo libreño.

Considerando que en febrero pasado se realizaron una serie de reuniones informales para analizar una potencial reforma de la Carta Orgánica, desde el ámbito legislativo consideraron que éste será uno de los temas de agenda.

“En la actualidad las sesiones ordinarias comienzan a partir del 1 de abril y se extienden sólo hasta el 30 de octubre. Precisamente, hablando sobre la necesidad de que ese período sea un poco más amplio, es que un grupo de concejales comenzamos a hablar sobre la necesidad de modificar nuestra Carta Orgánica. Teniendo en cuenta además que necesitamos adecuarla a la última reforma de la Constitución”, expresó el edil Sergio Cettour al ser consultado por El Litoral. Al mismo tiempo señaló que “dialogamos entre los integrantes de los distintos bloques, inclusive con el intendente y coincidimos todos en que debemos reformarla”.

Pero aclaró que todavía no hay una presentación formal en el recinto. No obstante, estimó que eso se concretará en el presente ciclo lectivo. “Creo que todos los concejales podemos trabajar para definir qué se necesita adecuar e incorporar a nuestra Carta Orgánica. Para lo cual inclusive sería importante poder consultar a especialistas en distintas áreas del Derecho”, agregó.

“Por ejemplo, actualmente el único rol que posee el viceintendente es reemplazarlo al intendente en el caso de que este deba ausentarse. Se le podría sumar otras funciones. Otro de las cuestiones que podrían incorporarse son distintos mecanismos de participación ciudadana, instaurar la Defensoría del Pueblo”, indicó el concejal, quien acotó que “es un tema muy importante que sin lugar a dudas requerirá un análisis profundo”. Y en base a ello, podrían definir si en las próximas elecciones municipales (2019) se votará también por convencionales.

“Eso hay que consensuarlo y si no sale para el año que viene, quedaría para el próximo turno electoral (2021)”, consideró Cettour.