Cuantiosas pérdidas en el voraz incendio de una forrajera de Mercedes

Un dantesco incendio se registró ayer a la tarde en una forrajera de la ciudad de Mercedes. Tres dotaciones de bomberos debieron intervenir para poder controlar la situación.

El siniestro se produjo en un tinglado situado por la avenida Lavalle entre las calles Chacabuco y Sarmiento, donde se encuentra la firma comercial Viento Norte, propiedad de Víctor Hugo Cemborain.

El fuego destruyó un sector importante del local, donde estaban las oficinas en la parte superior y alcanzó varios estantes con productos que allí se comercializan.

Bomberos concurrieron al lugar para controlar las llamas, mientras que personal especializado realizó el ataque rápido con las líneas de agua en el interior y por una ventana que da al frente.

Personal de la Comisaría Primera llegó al lugar junto con Tránsito y GUM a fin de colaborar con el operativo en la zona. La Dpec debió cortar la energía eléctrica para que trabajen sin riesgo los Bomberos.

El dueño de Viento Norte habló con Tumercedes luego del incendio en su local y destacó el profesionalismo de los Bomberos de Mercedes “yo cuando vi el fuego pensé que se iba a quemar todo, pero ellos lo pararon y las pérdidas fueron parciales”.

“No sé calcular bien, pero la parte más cara del negocio es la que se prendió fuego. A las 16 empezó el incendio, aparentemente el fuego comenzó en la oficina” dijo el empresario local y afirmó que en la mañana del lunes estuvieron trabajando normalmente “a la tarde decidimos cerrar por lo que si hubiéramos venido a trabajar esto no hubiera pasado, porque nos hubiésemos dado cuenta”.

“Con suerte en una semana volveremos a atender con normalidad, puede llevar más tiempo porque las paredes están negras, hay que limpiar la mercadería, toda la oficina se quemó pero hay una parte que se salvó que de ahí creo que vamos a recuperar la información del sistema”.

Víctor Hugo Cemborain resaltó el compromiso del personal que fue rápidamente al local durante el incendio “para los bomberos por su impresionante y excelente trabajo en el incendio, sólo tengo palabras de agradecimiento, yo cuando vi el fuego pensé que se iba a quemar todo, pero ellos lo pararon y las pérdidas fueron parciales, pero lo más importante es que todos estamos vivos con ganas de seguir trabajando, por lo que mañana mismo nos vamos a poner en campaña para arrancar de vuelta. Esto fue un golpe, yo estoy bien y no significa que no vaya a tomar más fuerza para ir hacia adelante, por todas las familias que dependen de este trabajo”.