Feriado, comercios cerrados y un récord turístico en el país

La peatonal Junín y el centro de la ciudad de Corrientes mostraron ayer un escaso movimiento, tanto comercial como de cualquier otro tipo, a causa del feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Si bien la semana pasada varios de los vendedores consultados por El Litoral aseguraron que no iban a abrir las puertas de sus negocios ayer, hubo otros que sí lo hicieron.

Una mayor cantidad de transeúntes pudo notarse recién por la tarde, aunque no con la magnitud que suele ofrecer una jornada que no sea feriado. En este sentido, la actividad comercial volverá hoy a la normalidad luego de casi una semana de receso, producto también de los días de Semana Santa.

En lo que respecta a nivel nacional, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) calificaron a este último fin de semana largo como “el mejor de la historia”, ya que, según su informe estadístico, durante los cinco días viajaron por Argentina unas 2,4 millones de personas, quienes gastaron 7.567 millones de pesos, un 49,2% más que en 2017. “Las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) subieron en promedio 3,6% frente al mismo fin de semana del año pasado”, agregaron.

Al mismo tiempo, puntualizaron que “la estadía media fue de 3,6 días, y el desembolso promedio diario rondó los $865 por persona, cuando el año pasado para este mismo fin de semana fue de $695”. Asimismo, en el relevamiento de Came se destaca también a la región del Litoral, “donde el boom turístico fue inigualable”, con un 20% de los viajeros que eligieron esta zona como destino.

Por otro lado, vale recordar que en la ciudad la ocupación hotelera estimada por el Ministerio de Turismo de Corrientes fue del 80%, mientras que en otros lugares como los Esteros del Iberá, este porcentaje alcanzó el 100%.