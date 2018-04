Por José Ceschi

¡Buen día! Alguien comentaba: “La fidelidad es como mi tía Eufrasia: virtuosa, pero aburrida…”. Sospecho que el autor de esta idea no vivió la alegría que produce una fidelidad bien cultivada. Pensándolo mejor, “la fidelidad es la elección cada vez más libre de un amor cada vez más fuerte” (Zundel).

Le acerco una plegaria de René Trosse-ro, publicada en su librito “Rezamos en familia”. Disfrútela con su cónyuge:

“Señor Jesús, modelo de fidelidad a Dios y a los hombres, con un amor que lle-ga hasta la muerte: ayúdanos a vivir tu misma fidelidad hasta el final del camino. Cuando comenzamos a edificar este hogar lo hicimos sobre los cimientos de la fidelidad, prometida para siempre. No podíamos imaginarlo de otra manera. No podíamos pensar nuestro amor poniéndole límites en el tiempo. Luego vino la vida, con el realismo de cada día, con las limitaciones y los defectos de cada uno de nosotros, y la fidelidad se hizo cuesta arriba. Porque la fidelidad del amor no se reduce al rechazo del divorcio, ni al exclusión del adulterio.

La fidelidad que nos prometimos nos exige la entrega de un amor sin reservas, la comprensión acogedora, el perdón generoso, la intimidad del diálogo amistoso, y el acuerdo siempre renovado para competir un camino hacia la meta.

La fidelidad va más allá de nuestra pareja alcanza las relaciones con nuestros hijos, porque es una fidelidad al amor y a todas sus consecuencias. Por eso, Señor, ayúdanos a superar la tentación de abandonar la lucha para ser fieles, que no nos agoten el cansancio y ni el desaliento, que no nos cerremos en el silencio ni en la incomprensión, que nunca nos neguemos a nosotros ni le entreguemos a otros el amor y la intimidad que nos prometimos: que nunca separamos lo que Dios ha unido para siempre.

Cuando lleguen las horas difíciles, ayúdanos a creer en ti, para que podamos creer en nuestro amor, y para que tengamos cada día el coraje de soplar las cenizas de nuestra rutina, sabiendo que debajo de ellas están siempre ardiendo las brasas de tu amor que nos une”.

