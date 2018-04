Entre lágrimas y alentado con varios sapucays, Khouri pidió una Universidad Nacional de Defensa

El presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Curuzú Cuatiá, Sergio Khouri, fue el primero en hacer uso de la palabra en la ceremonia central.

Tras evocar lo sucedido hace 36 años, pidió que no se juzgue a quienes combatieron porque detrás de cada uno, “hay una historia”, indicó. Al mismo tiempo, remarcó que“a quienes me juzgan, les presto un rato mis botas y mis ojos del 82”. Palabras que fueron seguidas de un breve silencio en un intento de contener las lágrimas. Desde el público, lo alentaron con varios sapucays.

Luego realizó tres pedidos específicos: al Municipio que no traslade nunca el monumento que representa al “Coraje del Soldado Correntino”; al Gobierno provincial la creación del Observatorio Malvinas “para seguir de cerca las negociaciones con el invasor que está en nuestras islas Malvinas” y al Gobierno nacional, la creación de la Universidad de la Defensa Nacional Malvinas Argentinas. “Cada ciudadano argentino deberá pasar por sus aulas para comprender cómo funciona el mundo, no en su aspecto geoestacionario, sino en el aspecto de las relaciones internacionales”, remarcó y añadió que de esta forma todos se convertirán en defensores de la Patria.