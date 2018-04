La Columna Fundacional, testimonio del crecimiento urbano desde hace 190 años

La ciudad de Corrientes hoy cumple 430 años desde su fundación, aquel 3 de abril de 1588 por el adelantado español Juan Torres de Vera y Aragón, y en la zona primigenia de su nacimiento en las inmediaciones de la playa Arazaty, se encuentra el monumento de la Columna Fundacional que no sólo está próxima a cumplir 190 años sino también es el monumento más antiguo de la provincia. Fue construida en 1828 por decisión del entonces gobernador Pedro Ferré y si bien originalmente se ubicaba sobre la “calle ancha” en uno de los límites de la ciudad y en las inmediaciones de donde se emplazó el primer asentamiento español, tuvo distintos traslados y cambios con el correr de los años; pero de igual forma continuó siendo un testigo del crecimiento y desarrollo urbano de Corrientes.

La Columna Fundacional, que anteriormente estaba rodeada por la plaza “De los 28 Héroes” (por los primeros conquistadores que habitaron el fuerte situado en la zona), se ubica en un lugar privilegiado para la historia de la ciudad.

Por órdenes del entonces gobernador Pedro Ferré, el 4 de mayo de 1828, se levantó en las inmediaciones de la zona de Arazaty el monumento de la Columna Fundacional en homenaje a la fundación de la ciudad y al milagro originario. La obra de arte, que se emplazaba en el inicio de la “calle ancha” y en las inmediaciones de donde estuvo el “madero milagroso”, contaba con una fisonomía distinta a la actual ya que poseía una esfera metálica que emulaba a un globo terráqueo donde también se situaba una cruz.

En 1888, tras haber sufrido graves daños por el impacto de un rayo, el gobernador Juan Ramón Vidal encargó al artista italiano Juan Coll la reparación de la columna. En dicho momento se añadió la cruz actual y tuvo la forma que mantiene hasta la actualidad.

Asimismo, la Columna Fundacional fue declarada en 1920 como Monumento Histórico Provincial a través de un Decreto, ratificando la importancia histórica de la obra artística que por entonces iba próxima a cumplir el centenario de vida. En ese mismo año, la plazoleta de “Los 28 Héroes” comenzó a ser llamada “Juan Torres de Vera de Aragón” en homenaje al adelantado español.

Si bien la columna se ubicaba sobre la “calle ancha”, posteriormente llamada 3 de Abril, no fue hasta el inicio de las obras de construcción del puente General Manuel Belgrano en 1970 cuando debió ser trasladada hasta su lugar actual en el Paseo Arazaty, donde cada año es sitio de actos y homenajes. Dicha construcción civil también produjo la destrucción de la estación del ex Ferrocarril Urquiza, aunque revalorizó la zona fundacional de Corrientes donde actualmente no sólo se ubica la columna sino también otro testimonio arquitectónico como la Unidad Penitenciaria.