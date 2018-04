La imagen que proyectamos

Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora Familiar.

A lo largo de la historia, el mundo ha levantado la mirada ante las personas elegantes y distinguidas. Se las imita y se las admira. La belleza es una necesidad humana. La imagen personal y el buen gusto son cualidades que se adquieren en la familia.

Sobre este tema es interesante convocar a las madres para que se esmeren en la educación que sobre la moda y el buen gusto pueden transmitir a sus hijos, especialmente a las niñas. Porque es real que toda mujer puede influir en la sociedad en que vive y elevar el tono humano con su aspecto, su presentación y su decoro. Porque la imagen que se proyecte ante los demás declara y manifiesta la delicadeza interior y la estirpe (raíz y tronco de la familia) a la que pertenece.

Si hasta con en el tono de voz con que uno se presenta, está descubriendo la riqueza personal intransferible que le es propia.

El lucimiento y la aprobación son siempre consecuencia de la cultura, de las creencias, del pensamiento y es la forma de tener prestancia ante los demás. La elegancia nunca está desprendida de la educación y la cultura de las personas, demostrando una vez más la importancia que esta tiene en la vida de cada uno y cómo influye en la imagen que se proyecta.

El arte de vestir bien tiene que ver con el gusto individual, que será más refinado cuánto más discreta, sencilla y auténtica sea la presentación y el lucimiento personal.

Sin dudas que una mujer elegante (porque de ellas estamos hablando) tiene sentido de la oportunidad y del lugar al que piensa asistir y lucir su buen gusto. A ninguna se le ocurría ir a una playa con traje de fiesta, ni a una entrevista de trabajo o a la Misa, con un short de gimnasia, porque evidentemente crearía una situación discordante y ridícula de la que, le va ser difícil salir airosa y gentil.

Muchas veces no somos conscientes de que la imagen exterior refleja en gran medida el mundo interior. Tenemos un gran reto en lo que se refiere al cuidado de nuestra presentación. Hay estudios que demuestran que bastan unos segundos para que la persona sea juzgada por su imagen y produzca una primera impresión, (de la que a veces no se puede salir).

De allí que hayan proliferado tanto los asesores de imagen, para los personajes de la política, la alta sociedad, y las empresas.

Ser una mujer elegante y armoniosa, (en todos los ámbitos), no es tarea fácil; particularmente porque la elegancia va más allá del buen vestir y del gasto excesivo. Está sobre todo en la finura y categoría interior, manifestada en la buena educación, en el trato sencillo y agradable, en la conversación o en los pequeños detalles de cuidado, de atención y respeto a los demás.

La elegancia tiene su raíz en el nivel más profundo de la persona. Tiene que ver con el cultivo de la intimidad. Por eso es importante poner especial atención en lo que leemos, vemos, hablamos y escuchamos, pues todo esto tiene una repercusión positiva o negativa en nuestra interioridad y en su manifestación exterior.

Por fina que sea la ropa, si la persona no está cultivada espiritualmente, si no tiene delicadeza en el trato, en los movimientos y en la soltura que da una buena formación, no será más que una muñeca bien vestida, sin elegancia ni distinción.

Y no digamos, si la mujer se exhibe demasiado y descubre su cuerpo sin reparos y cuidados, porque la desmerecerá y descalificará, en lugar de presentarla moderna y pintoresca.

Con un poquito más de recato y cuidado, mezquinándose a las miradas maliciosas, las jóvenes se revelarán con más exquisitez y finura. Porque se puede ser elegante y distinguida sin exhibiciones exageradas e impúdicas, que, insisto, descalifican en lugar de aportar belleza y lucimiento.

No todo lo que impone la moda está permitido para todas las mujeres, porque cada una debe cuidar su apariencia con lo que la favorece y no caer en errores que señalen sus puntos débiles, descubriéndolos.

Muchos detalles preponderantes de la última moda, no son aplicables a todas, no sólo porque uniforma, sino porque pueden no ir con la personalidad preciosa y especial de cada una.

Por eso, la elegancia denota personalidad, porque se da el lujo de poder transgredir la moda, cuando esta no favorece a la figura que hay que vestir.

Este debe ser parte del empeño de las madres, descubrir a las hijas que no siempre la moda las favorecerá y que ellas pueden modificarla de acuerdo a su gusto, preferencia y estilo personal, para finalmente lucir con seguridad y prestancia, la belleza de la que están enriquecidas, porque cada una tiene lo suyo para presentarse distinguidas y elegantes ante la sociedad a la que pertenecen.