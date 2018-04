Organizaciones civiles convocan a marchar este sábado en contra del aborto

“Corrientes marcha por la vida y por la familia”, es la consigna con la cual grupos interreligiosos y organizaciones civiles convocan a la población a movilizarse el sábado 7 de abril; en medio de la polémica surgida por el inminente tratamiento del proyecto que propone el aborto legal.

La propuesta de elevar banderas a favor de la vida, más allá de mostrar disconformidad hacia el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es un rechazo contundente hacia el aborto.

“Marchamos por la vida, porque queremos demostrar que nuestros principios están latentes. A pesar de que quieran hacer una ley de muerte, y se legisle o no la misma, nosotros nos pondremos de pie para defender la vida”, explicó a El Litoral la coordinadora del Foro Permanente de los Derechos del Niño por Nacer, Graciela Fernández Silva.

Lugar y hora

La marcha se realizará desde las 16.30 distribuidas en 4 puntos de concentración: el parque Cambá Cuá, plaza Libertad, la esquina de San Lorenzo y Juan Torres de Vera, y plaza de La Cruz. Según indicaron se multiplicó el lugar de encuentro para propiciar la participación de la población de los diferentes barrios.

Desde dichos sectores, con diversos carteles en apoyo a la vida, marcharán hasta la plaza 25 de Mayo, donde será el lugar de concentración principal, y escenario en el cual se leerá un comunicado redactado por los distintos sectores nucleados en el Foro Permanente de los Derechos del Niño por Nacer.

Cuidado materno

Desde el Foro del Derecho del Niño por Nacer reconocen, además, que muchas mujeres interrumpen su embarazo por condiciones de vulnerabilidad.

En este sentido, Graciela Fernández comentó: “Creemos que el error está en nosotros, porque la responsabilidad es de todos. ¿Por qué una chica opta por el aborto? Porque tal vez no tiene la contención que necesita. Estos temas también los trabajamos en el foro y buscamos estrategias para que la población conozca los dispositivos que ofrece el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, de manera gratuita. También hacemos talleres de parto humanizado”.

Además, los organizadores de la iniciativa aclararon que no se trata de una marcha dispuesta por alguna comunidad religiosa particular, sino que más bien desean representar al sector que defiende el derecho a la vida, desde el momento de la concepción. Sobre este punto, Graciela Fernández sintetizó: “Nosotros entendemos que el derecho a la vida, ese es uno de los valores y principios que está vigente desde la fundación del mundo”.