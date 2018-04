Rías Baixas, emblema cultural y natural para internarse y descubrir Galicia

En el suroeste de Galicia, en el extremo norte de España, la zona de las Rías Baixas despliegan un hipnótico encanto azul y verde, colores de un mar que se adentra en la tierra. Playas, islas, viñedos, senderos, pazos, iglesias, mariscos, camelias, balnearios y mucha, mucha historia.

Con las historias que hay detrás de los muros de sus monasterios y entre las líneas magistrales de sus grandes literatos; las historias que custodian sus museos y las que se esconden tras sus costumbres y tradiciones. Quizá por eso la última campaña promocional creada por Turismo de Rías Baixas se desarrolla bajo ese eslogan: Somos historias.

Pero la naturaleza es, sin duda, uno de los principales activos de las Rías Baixas, esas áreas en las que conviven la belleza del paisaje y una enorme biodiversidad como la variedad de especies singulares que encontramos en lugares como la desembocadura del Miño (A Guarda, O Rosal y Tomiño); las Islas Cíes, en Vigo; el complejo intermareal del Umia (O Grove, Sanxenxo, Meaño y Cambados); la sierra de O Candán, en Forcarei; y el Parque de la Naturaleza del río Barosa, en Barro.

Naturaleza y los más lejanos antepasados

La provincia de Pontevedra, en cuyo territorio se despliegan parte de las Rías Baixas, ha sido dotada por la naturaleza de una belleza especial, sin duda, pero es que además la historia la ha ido adornando con monumentos y otras muestras de la creatividad humana a lo largo de los siglos.

Por ejemplo, las edificaciones defensivas, las fortalezas y torres como el castillo de Soutomaior, construido en el siglo XII, que este año será musealizado. Pero hay más muestras, como el castillo de Sabroso o las Torres de Oeste, en Catoira, que fueron testigos de los desembarcos vikingos para asaltar Compostela, y otras edificaciones de vigilancia como la de A Lanzada, en Sanxenxo y la Torre de Sadurniño, en Cambados. Además, fortalezas del nivel de las de Salvaterra de Miño, Goián y Baiona, edificaciones que también reúnen los dos ingredientes: la monumentalidad y la historia.

Aunque mucha más encierran los yacimientos arqueológicos, que atesoran toda la historia de los antepasados europeos más lejanos. Los castros, por ejemplo, son un elemento esencial de la identidad pontevedresa y son, además, un recurso turístico indiscutible. Uno de los más importantes del noroeste de la Península fue, el de Santa Trega, en A Guarda, sobre la desembocadura del Miño y dominando el Atlántico.

Jardines y cementerios

Rías Baixas evoca paisaje, y si algo complementa, perfecciona incluso el paisaje de Pontevedra son sus jardines, como el jardín francés y el inglés del pazo-museo Quiñones de León, en Vigo, que datan del siglo XIX. Fundamental resulta el jardín del castillo de Soutomaior, que fue el primer conjunto de España declarado Jardín de Excelencia Internacional, así como el llamado Versalles gallego, los jardines del pazo de Oca, en A Estrada. Y existen otros muchos ejemplos, como el parque botánico de Caldas de Reis, a orillas del río Umia.

Pero si algo forma parte del paisaje en Rías Baixas son los monasterios, tanto de la costa como del interior. Edificaciones que encierran entre sus vastos muros muy buena parte de la historia de Galicia. Su monumentalidad y el esplendor que tuvieron en otros tiempos se perciben en ejemplos como el de Carboeiro, en Silleda; el de San Xoán de Poio; el de A Armenteira, en Meis; o el de Aciveiro, en Forcarei. Y si hay un ejemplo excepcional, ese quizá sea el cenobio de Santa María, en Oia, que se encuentra al borde del mar.

Tierra de mitos y leyendas

Galicia, y por tanto Rías Baixas, es tierra de mitos, de leyendas profundamente arraigadas en las costumbres y tradiciones del pueblo. Y muchas de ellas se celebran en fiestas de interés turístico, como sucede con la Romería Vikinga de Catoira, el Entroido de los Xenerais da Ulla, en Vila de Cruces, A Estrada y Silleda o las danzas tradicionales de toda la comarca de O Morrazo.

Pero son muchas más, pues no hay que olvidar la Rapa das Bestas, la Arribada de Baiona, las alfombras florales de Ponteareas, la Reconquista de Vigo o la Feira Franca de Pontevedra. Y hay un lugar de referencia para quien quiere adentrarse en esas leyendas, en las costumbres de los antepasados, en el patrimonio inmaterial en definitiva: el centro Castrodeza, en Lalín.

Y, como en cualquier otro destino, los museos merecen una mención especial y el de Pontevedra se ha convertido en un espacio de una importancia que trasciende la provincia y en la ciudad de Vigo también hay varios espacios expositivos importantes. Y, como la gastronomía y la cultura del vino tienen un alto valor patrimonial en las Rías Baixas, también tienen presencia en los museos y espacios como el Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea de Arbo, en Arabo, o el Museo Etnográfico do Viño en Cambados.

En las Rías Baixas hay también un importante patrimonio inmaterial que constituyen sus escritores y, sobre todo, las obras literarias que se han inspirado ya sea en la belleza de su paisaje ya sea en sus leyendas. Y parte de ese patrimonio son Valle-Inclán o Emilia Pardo Bazán. Y, según cuentan en Turismo de Rías Baixas, también Julio Verne, que incluyó en Veinte mil leguas de viaje submarino una visita del Nautilus a la ría de Vigo.

