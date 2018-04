Sin margen para especulaciones, Boca Unidos visita a Morón

Con la necesidad de ganar para mantener viva la esperanza de permanecer en la categoría, Boca Unidos visitará esta noche al duro Deportivo Morón, en el partido que cerrará la disputa de la vigésimo primera fecha del campeonato de la Primera B Nacional.

El encuentro se jugará desde las 21.05 en el estadio “Nuevo Francisco Urbano”, contará con arbitraje de Bruno Bocca, y será televisado en vivo y en directo por TyC Sports.

Si bien se dijo a principio de año que para Boca Unidos todos los partidos que restaban eran finales, debido a la paupérrima cosecha de puntos conseguida en la primera parte del certamen, la última derrota como local ante Mitre de Santiago del Estero dejó prácticamente sin margen de error al equipo correntino.

“No estamos muertos, falta todavía. Tuvimos una mala actuación, no se jugó bien, y vamos a tratar de revertirlo rápidamente”, señaló luego de la caída ante los santiagueños el técnico aurirrojo, Carlos Mayor.

Esas mismas palabras fueron pronunciadas por el DT a sus dirigidos en el vestuario, al término del partido frente a Mitre, buscando que la derrota no mine el ánimo de un equipo que tiene pendiendo de un hilo la espada de Damocles sobre su cuello.

Su rival, el “Gallito”, se jugará ante Boca Unidos otras cosas. Si gana se asegurará la permanencia en la categoría a cuatro fechas para el final del certamen, el objetivo de máxima que persigue el cuerpo técnico que encabeza Walter Otta. Pero además, ingresará a zona de Reducido, con la esperanza incluso de pelear el primer puesto del certamen.

Morón se presenta como un hueso duro de roer, ya que hace diez fechas que no pierde, con cinco triunfos y otros tantos empates. Sin embargo, los antecedentes de Boca Unidos jugando afuera dejan abierta una esperanza.

“Nosotros hemos ganado tanto de local como de visitante partidos muy difíciles. En Morón tenemos que ir a tratar de sacar los tres puntos”, indicó Mayor.

Para esta noche el técnico de Boca Unidos realizará tres cambios, dos de los cuales serán obligados por lesiones. En lugar de Fernando Allocco, quien sufrió un esguince en la rodilla, estará Rolando Ricardone, que se correrá como primer zaguero central, ingresando al equipo Fabio Godoy, quien ocupará el lateral derecho de la defensa.

En la mitad de cancha, Alan Pérez ocupará el lugar de Germán Rodríguez Rojas, como mediocampista de contención, un puesto difícil de llenar tras la baja por lesión del correntino Diego Sánchez Paredes, termómetro del mediocampo aurirrojo.

En tanto que en la delantera, Ramiro Maldonado suplirá a Gonzalo Ríos, quien terminó el partido ante Mitre con un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Al equipo de la ribera correntina le quedan, incluido el juego de esta noche, cuatro partidos (quedará libre en la fecha 23) en los que debería sumar diez de los doce puntos en disputa para tratar de asegurar un lugar en la categoría, sin depender de otros. De ser así, debería ganar como mínimo en cuatro encuentros y empatar el restante.

El cálculo es pesimista, pero a esta altura del campeonato no se puede estar dependiendo de los resultados de otros equipos, ya que está demostrado que cualquiera le gana a cualquiera.

Es de esperar que esa obligación de ir al frente a buscar el resultado no obnubile a Boca Unidos. Tendrá que buscar vulnerar el arco de Milton Alvarez de manera decidida, pero sabiendo también que se juegan noventa minutos, y que no deberá regalarse de mitad de cancha hacia atrás, porque cualquier contra puede ser letal para sus aspiraciones.