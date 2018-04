Suman al español Cabezas Jurado

El base español Carlos Eduardo Cabezas Jurado es la flamante incorporación de Regatas Corrientes con vista a la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). De no mediar contratiempos, el jugador internacional, debutaría el viernes ante San Lorenzo.

Cabezas Jurado viene de ganar la Liga Sudamericana 2017 y de jugar en Corrientes la Semifinal “F” de la Liga de las Américas 2018, ambos con Guaros de Lara, Venezuela.

De esta manera, el español reemplazará al base estadounidense Gerald Fitch, cuyo proceso de adaptación no fue el esperado, y fue cortado antes de la gira del equipo de Gabriel Piccato por Mar del Plata.

La dirigencia del club del parque Mitre se encuentra trabajando intensamente en la logística para que la nueva franquicia pueda debutar en el partido de este viernes ante San Lorenzo. En ese sentido, Cabezas, que se encuentra en Málaga, tomará un vuelo desde Madrid con destino a Buenos Aires.

La llegada de Cabezas Jurado a Corrientes está prevista, de no mediar inconvenientes de último momento y de escalas, para la noche del jueves, o en su defecto el viernes a la mañana, ya sobre el juego ante el “Santo” de Boedo.

El base de 37 años y 1,86 metros de estatura, forma parte de la denominado “generación de oro” del básquetbol español, obteniendo con su selección nacional el campeonato mundial y el europeo.

Cabe señalar que en el partido por el tercer puesto de la Liga de las Américas, y el último por la Liga Nacional, ambos ante Estudiantes de Concordia, el equipo correntino lo afrontó sin un base natural, ya que el uruguayo Santiago Vidal fue preservado en el primer juego, y luego no fue de la partida al lesionarse en Mar del Plata ante Peñarol.