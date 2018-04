Trabajan en la reestructuración administrativa y financiera de la Caja de Préstamos

Hace más de un mes finalizó la convocatoria de acreedores de la Caja Municipal de Préstamos; ahora se está en proceso de evaluación de la documental presentada y en poco tiempo más empezarán las conversaciones con cada uno.

“Todos se presentaron y se están analizando los documentos respaldatorios”, reveló el secretario de Coordinación Hugo Calvano.

Señaló que este proceso confirma que la deuda financiera de la institución alcanza los $116 millones, y la operativa ronda los $150 millones, confirmando lo señalado por el intendente Eduardo Tassano durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el pasado primero de marzo.

Indicó que habiendo verificado el pasivo total, iniciaron un plan de saneamiento. El mismo comprende un proceso de reestructuración administrativa y financiera para reducir el déficit operativo.

El funcionario municipal apuntó a dos inconvenientes detectados. Por un lado, el pago excesivo de horas extras, “no se podía sostener y por eso se realizaron cambios”, y anticipó que otro problema tiene que ver con la cantidad de bocas de expendio. Al respecto, afirmó que existen algunos que no tienen ningún tipo de movimiento y no sería sustentable su funcionamiento.

Por último, dijo que no se descarta la presentación a la Justicia por la irregularidades detectadas como herencia de la anterior gestión, aunque aclaró que sobre esta posibilidad “está trabajando el equipo jurídico” del Departamento Ejecutivo.