Valdés anunció la creación del Observatorio de Malvinas y el viaje de 20 ex combatientes

A 36 años del combate en las islas, el homenaje central de la Provincia a los veteranos y caídos en Malvinas se realizó en Curuzú Cuatiá. Vigilias, palabras alusivas que provocaron numerosos sapucay, desfile y una cena especial con entrega de distinciones, fueron parte de un multitudinario tributo.

En la noche del último domingo, a los pies del monumento héroes de Malvinas - ubicado en Juan Pujol y Avenida España- se desarrolló una velada artística que culminó con la entonación del Himno Nacional Argentino cuando el reloj marcó que ya era “2 de abril”, día del Veterano y de los caídos en la guerra.

Mientras que a las 8.30 en el salón Dorado de la Municipalidad, se concentraron autoridades, combatientes, familiares y pobladores en general. Y desde allí se trasladaron hasta el mástil ubicado detrás del monumento.

Allí, los ex combatientes izaron la bandera mientras cantaban Aurora y luego, el Himno Nacional.

Posteriormente, en ese lugar realizaron una ofrenda floral, lo cual estuvo a cargo del intendente José Irigoyen, el vice Guillermo Morandini, el presidente del Concejo Roberto Fernández y el comandante de la Primera División del Ejército, Miguel Enrique Lugand.

Estreno y fervor

En tanto, a las 16.30, el gobernador Gustavo Valdés junto con el intendente anfitrión, inauguraron una Escuela de Arte y firmaron un convenio a través del cual la Provincia hará un aporte millonario. (Ver recuadro).

Luego, a partir de las 17.30, ex combatientes de distintos lugares, familiares y pobladores de la zona en general comenzaron a concentrarse en el sitio donde se desarrolló la ceremonia central: avenida Rucci, entre Laprida y Bicentenario.

Minutos después de las 18 comenzó el acto con la revista de tropa, encabezada por el gobernador, el intendente y Lugand. Culminado este ritual militar, las tres autoridades mencionadas saludaron a la agrupación “2 de Abril”, compuesta por fuerzas federales y provinciales.

Luego, fue entonado el Himno Nacional Argentino, ejecutado por las bandas de música del Ejército Argentino “Vuelta de Obligado” de Paso los Libres y “Fuerte Sancti Spíritu” de Goya.

Seguidamente se entonó el Himno a Curuzú Cuatiá y hubo un minuto de silencio en homenaje a los héroes caídos en Malvinas, tras lo cual el presbítero Norberto Damelio, párroco de la iglesia del Pilar, realizó una invocación religiosa.

Distinción Post Morten

El acto continuó con la lectura de la Ley 6436 y el decreto 615/18, por el cual el Gobierno provincial otorga un reconocimiento público “post morten” a Veteranos de la Guerra de Malvinas, “consistente en que al producirse el deceso de un ex combatiente, se entrega a su familia una bandera argentina y otra de la provincia de Corrientes para ser colocada sobre el féretro y una placa recordatoria para su lugar de sepultura, que indique su condición de “Héroe de la Patria”. Fue así que luego el gobernador Valdés entregó una copia de estas normas al director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván”, precisaron desde la Provincia.

Luego, se escucharon palabras alusivas por parte del presidente del Centro de Ex Combatientes de Curuzú Cuatiá, Sergio Khouri, el intendente y el Gobernador. (Ver recuadro).



Compromisos

En su alocución, Valdés aseguró que “vamos a seguir adelante la política que llevó adelante Ricardo Colombi conjuntamente con José Galván y con cada uno de los Centros de ex Combatientes que están en Corrientes, para que en cada pueblo se levante un Centro y para que no olvidemos que las Malvinas son argentinas; seguimos combatiendo contra el olvido y queremos que haya una reivindicación histórica en cada una de ellas”.

Después confirmó que la Provincia solventará el viaje a las islas para que 20 ex combatientes puedan estar allí “y besar la cruz de sus compañeros”, resaltó.

En tanto, en respuesta a uno de los pedidos expresados por Khouri, anunció que la Provincia va a crear el Observatorio de Malvinas. Y en este contexto, instó aseguir defendiendo la soberanía Argentina sobre las islas pero “en forma pacífica, a través de la vía diplomática”, subrayó Valdés.

El acto prosiguió con la interpretación de “Los Ramones” y “Ganso Verde”, por parte del ex combatiente y músico, “Pepe” Verdún. Y tras los acordes se realizó un multitudinario desfile protagonizado por correntinos que combatieron en las islas e integrantes de diferentes instituciones públicas.

Al cierre de esta edición se realizaba una cena y reconocimiento para los veteranos de guerra en la cancha General Manuel Belgrano de Curuzú Cuatiá.