Boca Unidos empata con Sarmiento y por ahora pierde la categoría

Boca Unidos se jugará esta tarde ante Sarmiento de Junín gran parte de la chance de defender la plaza en la Primera B Nacional que consiguió en el 2009. El partido, como el resto de los juegos, se disputará desde las 15.30 en el estadio del Barrio 17 de Agosto, y será arbitrado por Nazareno Arasa.

Si bien el equipo aurirrojo depende de otros resultados favorables, en caso de quedarse con los tres puntos, sus posibilidades de permanecer en la categoría se acrecientan; de empatar, estas se reduce, y en caso de perder, descenderá al Torneo Federal A (ver recuadro).

Dos modificaciones realizará el técnico del equipo correntino para esta tarde respecto a la formación que viene de igualar 1 a 1 con Quilmes en Buenos Aires. Tras purgar sendas sanciones, volverán a la titularidad Leonardo Baroni y Pablo Vegetti.

El capitán ocupará el sector izquierdo de la defensa en lugar de Tomás Charles, mientras que el goleador ingresará por Diego Sosa, quien no podrá estar a disposición del DT a raíz de que llegó al límite de amonestaciones.

El equipo correntino, que se encuentra entre la espada y la pared, deberá ir a buscar con decisión y convicción el arco de enfrente desde el pitazo inicial, pero al mismo tiempo tendrá que tener la dosis adecuada de equilibrio defensivo para no “regalarse” a un contraataque de su rival que puede llegar a ser letal.

Más allá de que Sarmiento también necesita asegurar su ingreso al “reducido” por el segundo ascenso, buscará sacar provecho de las necesidades de Boca Unidos para hacer su negocio, ya que hasta un punto lo clasificaría teniendo en cuenta la diferencia de gol.

Porque no sólo la plaza de Boca Unidos, sino de todo Corrientes está en jaque, todos los caminos conducen hoy al barrio 17 de Agosto.