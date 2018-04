Absolvieron a un hombre de 27 años que fue juzgado por el abuso sexual de su hijastra

El Tribunal Oral Penal Nº 2 absolvió de culpa y cargo a un hombre que era juzgado por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en un hecho ocurrido entre los años 2012 y 2016, en una vivienda del barrio San Marcos de la capital correntina.

En el banquillo de los acusados se encontraba José Daniel Ojeda de 27 años imputado del delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia.

De acuerdo con la denuncia, la menor fue abusada cuando tenía entre 7 y 10 años. Según el relato de la niña, su padrastro la manoseaba en el momento que se iba a dormir; incluso, estando su madre durmiendo, quien no se percataba de lo ocurrido.

La víctima no soportó mas el calvario y decidió contarle la pesadilla que vivía en su hogar a una maestra de escuelita dominical de una iglesia evangélica a la que asistía.

La mujer, sorprendida por la confesión de la niña, decidió poner en alerta a su madre, quien al enterarse de los abusos enfrentó a su pareja con quien tuvo dos hijos.

La denuncia generó un gran revuelo en la familia y el acusado abandonó el hogar. Pese a la gravedad del hecho, no fue detenido. Sin embargo, siempre se presentó ante la Justicia, las veces que fue requerido.

Con el avance de la investigación en la etapa de instrucción, salió el procesamiento de Ojeda y años después la causa llegó a juicio,

Su pareja decidió ir a vivir a una localidad del interior con la víctima y las dos criaturas que tuvo con el acusado. a quien continúa viendo, ya que cada mes le acerca dinero para la manutención económica de los menores.

Los alegatos se realizaron la semana pasada y al otro día el Tribunal dictó sentencia.

Para el fiscal Gustavo Schmitt, el abuso está comprobado, por el relato de la víctima y los resultados de los estudios psicológicos. Es por eso que solicitó la pena de 3 años y medio de prisión por el delito de abuso sexual simple agravado por la conviviencia.

Sin embargo, para el cuerpo tribunalicio no había pruebas contundentes para condenar y absolvió de culpa y cargo al acusado.

Autoridades

En el Tribunal Oral Penal N° 2, el jurado tribunalicio estuvo compuesto por el juez Ariel Azcona, quien fue secundado por los jueces María Elisa Morilla y Juan José Cochia. En representación del Ministerio Público se desempeñó el doctor Gustavo Schmitt.