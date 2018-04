Alegan que urge la adhesión al Pacto Fiscal para recuperar casi $1 millón para obras

Si bien Mburucuyá, al igual que los demás Municipios de Corrientes se adhirieron al Pacto Fiscal, todavía resta que el Concejo brinde su aval. Este es un requisito indispensable para que el Gobierno Provincial reactive el giro de recursos del Fondo Solidario a las arcas comunales y el plazo para cumplirlo vence el 31 de mayo. Desde la oposición realizan planteos al Ejecutivo, que sostienen que “sólo buscan excusas pese a que saben que ese dinero es exclusivamente para financiar obras”, remarcó el intendente Pablo Guastavino.

Los concejales Gustavo Aromí, Mario Soto, Marcelo Romero (PJ) y Cáceres, del Frente Renovador emitieron ayer un comunicado en el que manifestaron que esperan que el Ejecutivo les informe sobre “la política salarial que aplicará con los empleados municipales como así también qué planes tiene para regularizar a los trabajadores”.

Plantean en el escrito que estas dos cuestiones son importantes para definir el aval al Pacto Fiscal.

Con respecto a esto, el viceintendente y presidente nato del recinto, Luis Difranco manifestó a El Litoral que “no existe una animosidad de ocultar información, por el contrario, sobre el tema del personal recién la semana pasada ingresó el pedido de informes. Y tras pasar a comisión, seguramente será tratado en la siguiente sesión”. Al mismo tiempo continuó “creo que se está intentando desviar la atención. Tratan de confundir. Lo concreto es que se necesita el aval del recinto para reactivar el giro del Fondo Sojero que no estamos recibiendo desde enero pasado. Y ellos saben que esos recursos ya vienen con una asignación específica, que es solventar la ejecución de obras públicas”.

Asimismo, añadió que “hasta ahora no presentaron ningún proyecto destinado a generar algún beneficio para la comunidad, sólo se limitan a pedir informes, lo cual es parte de sus facultades y se brindarán las explicaciones correspondientes, pero considero que intentar frenar el arribo de esos recursos sólo termina perjudicando a la población porque se sigue dilatando la realización de obras, como ser de pavimentación”.

“Pedimos que los intereses personales no queden por encima de los comunitarios.Y digo personales porque ni siquiera se trata de una cuestión política -partidaria, porque otros municipios del PJ ya lograron el aval del Pacto Fiscal a nivel local y ya están recibiendo los recursos del Fondo Sojero”, acentuó Difranco.

En tanto, el Jefe comunal, Pablo Guastavino, reiteró que desde la oposición sólo buscan excusas para impedir el ingreso de recursos destinados a obras públicas.

“Es casi un millón de pesos lo que ingresaría a la Municipalidad y que, tal como lo establece la legislación, sólo puede ser utilizado para financiar obras públicas”, indicó el intendente. Tras lo cual concluyó: “Esperamos que recapaciten y que más allá de las diferencias políticas tengan en cuenta que los trabajos no sólo benefician al conjunto de la población, sino que también generan fuentes de trabajo”.