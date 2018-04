Aoem: insisten en que la Marrón sigue vigente para la elección

El candidato a secretario general de la Aoem, Ramón “Toni” Ugolini, detalló los errores procesales cometidos en el intento de impugnación de la Lista Marrón Unidad y Participación. También, planteó medidas judiciales, acción de amparo y medida cautelar, presentadas para garantizar la participación de esa agrupación. Advirtió irregularidades en el constante cambio de integrantes en la Junta Electoral, lo que no transmite garantías de transparencia. Por otro lado, pidió que el 29 de junio los agentes municipales puedan sufragar en 10 a 15 lugares de trabajo para garantizar alta participación democrática de los trabajadores.

“Es mentira que yo no tenga la antigüedad suficiente como afiliado de la Aoem, organización sindical a la que me afilié en enero de 2014 y hasta el día de la fecha jamás he perdido mi condición de afiliado”, sostuvo Ugolini.