Aumento de tarifas marcan la agenda del Concejo

La semana que viene entrarán en vigencia dos aumentos tarifarios que representarán un fuerte golpe a los bolsillos de los capitalinos. Estacionar en las cuadras que integran el sistema de estacionamiento medido pasará a costar el doble, y quienes se manejan en colectivo comenzarán a pagar 11 pesos. Ambos temas fueron y serán eje de debate en el Concejo Deliberante de la ciudad.

En lo que respecta al boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros, vale recordar que el cuerpo deliberativo aprobó un incremento en dos etapas. La primera se concretó el pasado 19 de marzo y la segunda lo hará el próximo 10 de mayo, aunque esta última está -por ordenanza- atada a una serie de mejoras por parte de las concesionarias.

Semanas atrás, los ediles acompañaron la iniciativa impulsada por Esteban Horacio Ibáñez (Panu), a través del cual se instó al Departamento Ejecutivo municipal a que “no se dé cumplimiento de la actualización de la tarifa a $11, a partir del mes de mayo de 2018, hasta tanto no se cumpla lo requerido por la Ordenanza 6587”.

En definitiva, un recordatorio de lo establecido cuando se aprobó la suba tarifaria que comprende mejoras en la frecuencia de los recorridos, instalación de los 100 refugios prometidos, la incorporación de al menos dos unidades adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida en cada ramal, la instalación de la señalética horizontal y vertical de las paradas de ascenso y descenso de pasajeros; y establecer la extensión de varias líneas.

“Hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. La pelota está del lado del Ejecutivo”, confirmó Ibáñez, subrayaron que sólo la Municipalidad tiene la estructura para controlar y hacer cumplir lo establecido como conducción.

En paralelo, concejales del bloque Podemos Más anticiparon que presentarán un proyecto de ordenanza que propone descuento en el estacionamiento medido para autos radicados en la ciudad. Según anticiparon, considerando el nuevo costo anunciado por el intendente Eduardo Tassano de 20 pesos la hora, plantean que el vehículo radicado en la ciudad solamente abonará 15 pesos la hora.

Admiten que el proyecto en cuestión ingresaría al Concejo recién el jueves 10 de mayo, mientras el aumento establecido por el Ejecutivo comenzará a regir el lunes 7 de mayo.

No obstante, consideran que depende de la voluntad política de los ediles del oficialismo y del Departamento Ejecutivo que, según señalan, también lo podría fijar por resolución. “Hay que tener en cuenta que un sistema similar se instrumenta en Resistencia. Allá, los autos radicados en la ciudad pagan 14 pesos y los que no abonan 18. Hoy están dadas todas las herramientas para hacerlo”, resaltó el concejal Justo Estoup (PJ).

Lo seguro es que ambas subas tarifarias se concretarían en los próximos días, ahora se habla de alternativas para mejorar el servicio o suavizar el impacto.