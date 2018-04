Bancarios, comercio y Uocra, entre los que cerraron en 15%

Los bancarios cerraron ayer un aumento del 15 por ciento anual, pero incorporaron una cláusula gatillo en caso de que la inflación este año supere la meta. En Corrientes son aproximadamente 1.400 los trabajadores en el sector. A esto se suman otras áreas como mercantiles, construcción, la Unión Tranviarios Automotor del sector privado que acordaron una cifra similar.

El cierre generalizado de los empleados privados rondará el 15 por ciento a nivel nacional. Ayer, los bancarios acentuaron esta trayectoria, aunque aclararon que aplicarán una cláusula gatillo, de superar la inflación de 2018 esta meta. A esto se suma un bono compensatorio de 8.500 pesos y otro por el Día del Empleado Bancario que ronda entre los 24 mil y los 44 mil pesos, más, adicionales, como ayuda escolar que alcanza los 4 mil pesos.

Este no fue el único sector que selló con un porcentaje del 15 por ciento. A principios de año, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) acordó esta cifra para las paritarias 2018. En Corrientes son más de 7 mil los trabajadores en dicha industria, la cual registró un crecimiento interanual cercano al 9 por ciento (ver página 6).

También, cerraron los mercantiles en un 15 por ciento anual. Estos establecieron una cláusula de revisión, en caso de que el costo de vida se dispare. En la provincia, es una de las principales actividades que más empleo genera. Son más de 12 mil los contabilizados por el sindicato de Empleados de Comercio en Corrientes.

Por otra parte, la UTA fue una de las primeras en sellar paritarias en un 15 por ciento anual. No obstante, desde la seccional Corrientes advirtieron que podrían ir a un paro debido a que las empresas no se encontraban abonando la primera cuota de la mejora salarial acordada.