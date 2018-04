Desde Paraguay, un conocedor de los ríos y la pesca de la región

El equipo conformado por Sergio Mareco, de Paraguay y Carlos Solis y Marcelo González, de Resistencia (Chaco), si bien no alcanzó el máximo galardón del concurso, tuvo una noche “soñada” ya que lograron capturar 14 piezas.

En declaraciones a El Litoral, Mareco comentó que “tuvimos 14 capturas, pero siete quedaron fuera de calificación, dos se nos escaparon y cinco no entraron en las medidas (reglamentarias)”. En cuanto a la estrategia de pesca, reveló que “esto es mucha fe, tener paciencia, buscar lugar y estar de acuerdo los tres en el lugar donde tenemos que anclar”.

Además comentó que “soy de Pilar, Paraguay, y presido el Club Deportivo Pilarense. Hace cinco años que venimos con Carlos y Marcelo de Resistencia, también anduve en pescas de Uruguay, Brasil, y este año en San Clemente del Tuyú (Buenos Aires)”.

Reconoció que “todos los pescadores vienen a este torneo para ganar. Todo el mundo le pone mucho empeño, esfuerzo, pero no es fácil, para ninguno, incluso para los locales, porque la cancha es grande, hay buenos pescadores. Es un desafío enorme participar entre más de 1.100 pescadores”.