Diputados vuelve a sus bancas, pero el Senado no sesionará

Después de una semana de inactividad, la Cámara de Diputados volvería a sesionar el miércoles, aunque algunos legisladores son pesimistas, ya que el feriado puente se extenderá hasta mañana y no habrá actividad en las comisiones. Distinta es la situación del Senado, ya que es un hecho que no sesionará el jueves por el asueto provincial en conmemoración al Milagro de la Cruz.

La Cámara baja no sesionó la semana pasada por falta de quórum, ya que la mayoría de los legisladores fue hasta Goya para apoyar y promocionar la Fiesta Nacional del Surubí.

El Senado sí sesionó, y como si se tratará de un acuerdo tácito, los Diputados deberían volver a sus bancas el miércoles. Pero la inactividad legislativa se extenderá hasta mañana y todo hace suponer que no habrá tiempo para avanzar en el tratamiento de proyectos.

Algunos legisladores consultados por El Litoral fueron pesimistas sobre la posibilidad de sesionar el miércoles. “Varios no están en Corrientes y todo indicaría que no volverían para el miércoles”, dijeron.

Distinta es la situación de la Cámara alta, ya que está confirmado que no sesionará debido al asueto administrativo por celebrarse el Día del Milagro de la Cruz.

El Senado sesionó el jueves pasado. Fue su quinta sesión en la que remitió a la comisión de Legislación el proyecto de ley que establece restricciones a la excarcelación por la comisión del delito de Abigeato (Modificación del artículo 315º del Código Procesal Penal de la Provincia; incorporación de nuevo inciso 8vo.; derogación de los artículos 316º bis y 316º ter.)

Asimismo, convirtió en ley los proyectos enviados por Diputados por el que se instituye como “Capital Provincial del Mencho Correntino” a la localidad de Palmar Grande y el que se declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles ubicados en el Barrio “La Chola” de la ciudad de Corrientes.

También se llevó a cabo la audiencia pública para analizar el pliego de Víctor Facundo Daniel Cabral, enviado por el Poder Ejecutivo que solicitó acuerdo para la designación en el cargo de Fiscal de Instrucción y Correccional de Santo Tomé. No hubo impugnaciones.