El mundo está más complicado

Suben las tasas de interés y el costo del dinero que el país necesita para financiarse crece. Donald Trump fija aranceles al acero y al aluminio, y deja afuera la producción argentina. Las negociaciones para abrir mercados se dilatan. Gran Bretaña, con la solidaridad de otras potencias europeas, se enfrenta a Rusia en una de espías, como en la Guerra Fría. Las alarmas suenan.

El mundo al que el país necesita y en el que busca insertarse se vuelve más complicado, pero no representa, al menos todavía, una amenaza para la vulnerable situación económica local. En eso coinciden el Gobierno, economistas y expertos en relaciones internacionales. Pero no exime de riesgos y obliga a una actividad incesante de los funcionarios nacionales, que se acrecentó en los últimos días.

En el Gobierno anida una convicción: no habría problemas para atravesar una de las grandes vulnerabilidades, el fenomenal déficit fiscal, que demanda una inyección anual de 30.000 millones de dólares prestados. Este año ya no tendría inconvenientes para obtener lo que todavía le falta (casi la mitad).

La duda radica en cuánto costará. Y, si eso se complica demasiado, ya decidieron de dónde saldrá el paracaídas para zafar de la emergencia: la obra pública, reveló uno de los responsables de la gestión económica.

En una nota en el diario La Nación, Claudio Jacquelin sostiene que no será una decisión sin costos. La construcción es una de las tres estrellas en el magro firmamento del crecimiento del PBI y sostiene el empleo (formal e informal). En el sector, la obra pública incide decisivamente, por lo que cualquier recorte tendrá efectos negativos, no sólo en lo económico, sino también en lo social y político.

Por eso, los elogios de la titular del FMI, Christine Lagarde, fueron un bálsamo en la convulsionada semana que pasó. Se respiraba en Olivos minutos después de que la visitante francesa se retiró en el ocaso de un viernes inusual, que había congregado en la residencia presidencial a buena parte de los ministros.

Sólo 48 horas antes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había jugado su espalda política para defender en el Congreso al ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, a quien la oposición tiene apuntado y a la que él deberá darle explicaciones en el Congreso sobre sus operaciones offshore antes de ser funcionario, pero también sobre su desempeño.

Peña dejó en claro que Macri no está dispuesto a entregarlo, pero el peronismo en bloque tampoco está dispuesto a hacerle las cosas fáciles. Muy diferente de la actitud que tendrán con su colega Jorge Triaca.

En aquellas vulnerabilidades y en las complicaciones del mundo está la razón por la que el Gobierno gasta parte de su capital simbólico para defender a Caputo, que aporta su cuota propia de “vulnerabilidades”. “Si no fuera por ‘Toto’, que se anticipó a lo que iba a pasar este año, podríamos haber tenido problemas más serios”, resume -o exagera- uno de los hombres que suelen participar de la toma de decisiones.

También esa anticipación, que evitó (aunque sea en parte) un mayor costo para el Tesoro, explica algo de la inquina opositora.

En un agravamiento de la situación económica anida casi el único factor de cohesión de las muchas tribus peronistas para enfrentar con algún éxito las elecciones presidenciales. No lo ocultan. Cualquier chispa enciende ilusiones y un matafuegos es para ellos un arma de destrucción masiva. Las llamas de la inflación indomable les dan cierto calor.

“Hacemos exactamente lo contrario que, por ejemplo, Estados Unidos. A la hora de negociar, ellos ejercen una presión concentrada y ofrecen un sistema de respuestas y de exigencias fragmentado. La Argentina, en cambio, dispersa la negociación y unifica las respuestas, señaló un ex funcionario que tuvo a su cargo negociaciones internacionales complejas y que tiene simpatía por el Gobierno, pero no lo integra.