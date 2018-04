Pese a un intento de refacción, siguen los problemas energéticos en Criminalística

En el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología se realizaron arreglos en el sistema energético el jueves pasado, el cual viene teniendo problemas desde marzo. Pese a esto, desde el Centro de Estudiantes aseguraron que al día siguiente volvió a cortarse la luz durante casi toda la mañana.

“Vinieron a arreglar el jueves, estuvieron entre 10 y 15 minutos y se fueron. El viernes a la mañana los estudiantes volvieron a estar sin luz hasta pasadas las 12”, manifestaron a El Litoral.

Debido a este contratiempo, desde la Dirección del Instituto habían dispuesto una “medida de contingencia”, consistente en no utilizar los aires acondicionados si no se dictan clases, tampoco los proyectores, los secadores de manos y cargadores de teléfonos celulares, entre otros elementos. “El jueves ya estaba supuestamente solucionado el asunto, pero todavía seguían algunas medidas como no prender los aires o no ocupar los proyectores”, contaron desde el Centro de Estudiantes, y agregaron que “los secadores de los baños los sacaron y nadie sabe dónde están”.