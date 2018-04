Plaza del Mercosur: el baño no funciona por falta de agua

La plaza del Mercosur en el barrio 17 de Agosto es un espacio muy concurrido, sobre todo los fines de semana. Por este motivo, se construyó allí, hace varios años, un baño público, aunque actualmente permanece cerrado por falta de arreglos y de infraestructura. Personal municipal que trabaja en esa zona comentó ayer a El Litoral que “está siempre cerrado porque se robaron la bomba, entonces no hay agua”.

Esta situación no es nueva según contaron, ya que desde hace meses los sanitarios no están abiertos para el uso del público. De esta manera, un robo y la no reposición de la bomba impiden este servicio que funciona en varias plazas capitalinas como la Cabral y la Vera en la zona céntrica.

“A veces, cuando hay algún evento se abre un rato, pero no está en buenas condiciones ya que funciona una sola canilla y hay que usar una palangana para hacer correr el inodoro”, relató una de las personas que desarrolla sus labores diarias en ese sector de la ciudad.

La falta de arreglos en el baño de la plaza del Mercosur resulta llamativo ya que ese espacio cuenta con mantenimiento por parte del personal comunal. Habitualmente, puede advertirse a trabajadores de la delegación cortar el pasto y hacer algunos retoques necesarios. Cabe aclarar que las luminarias y los juegos funcionan correctamente en su gran mayoría.

Este paseo del 17 de Agosto se destaca desde hace tiempo por una intensa actividad social, sobre todo por la noche y los fines de semana. Vale recordar que allí funcionan desde hace varios años más de 15 carritos de comida rápida estacionados sobre la avenida Milán, que colocan mesas y sillas a la vera de la plaza para que sean utilizados por los clientes, que son del mismo barrio y también de otros sectores capitalinos.

Asimismo, es escenario habitual de eventos culturales y festejos en fechas especiales como las del Día del Niño o la Madre. Sin ir más lejos, hubo allí ayer un espectáculo chamamecero en el marco de los festejos por el Mes de Corrientes.

En el lugar, sobre calle Trento, también se encuentran instalando las carpas que serán utilizadas por los puesteros mientras construyen un nuevo galpón en el San Gerónimo.

La importante cantidad de personas que hace uso de este espacio generó, por su parte, ciertas dificultades y malestar vecinal. Esto sucede dado que es habitual la presencia allí de jóvenes en autos o motos que se reúnen a escuchar música. Varios de los frentistas realizaron reclamos por ruidos molestos, lo que empujó al Municipio a hacer algunos controles para evitar las complicaciones.

Por todo esto, la falta de funcionamiento del baño resulta llamativa, ya que justamente fue construido hace tiempo por pedido de los habitantes del 17 de Agosto, buscando mayores comodidades para las familias que se acercan hasta allí muchas veces para que los chicos se diviertan en los juegos.