Posibilidades del Aurirrojo

Boca Unidos no depende de sí mismo para permanecer en la Primera B Nacional, pero una parte importante de conseguirlo será ganando esta tarde ante Sarmiento de Junín. De quedarse con los tres puntos, dependerá de tres resultados positivos en los cinco partidos que jugarán sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Ganando el Aurirrojo, salvará la categoría si Mitre, Nueva Chicago y All Boys no vencen.

La otra alternativa es obtener los tres puntos, que de Mitre, All Boys y Chicago haya uno solo que gane, e Independiente Rivadavia pierda.

Venciendo a Sarmiento, también podrá aspirar a un desempate teniendo en cuenta estas combinaciones:

Siempre y cuando Mitre y Chicago no ganen, pero triunfe All Boys, jugará un partido decisivo ante los de Floresta.

Si Mitre y Chicago no ganan, Independiente Rivadavia empata y All Boys gana, habrá triple empate entre mendocinos, porteños y correntinos.

En el caso de que Mitre y Chicago no ganen, Independiente Rivadavia empate, All Boys gane y Juventud Unida pierda, habrá un cuádruple empate entre mendocinos, correntinos, porteños y entrerrianos.

De empatar el Aurirrojo, la única forma de que se salvará es que Chicago y All Boys pierdan, y Mitre no gane. En tanto que si Mitre y All Boys empatan, y Chicago pierde, habrá un desempate ante All Boys.

De caer derrotado Boca Unidos hoy, descenderá automáticamente, sin importar otros resultados.

Juegos a tener en cuenta

Los partidos que también se deberán tener en cuenta esta tarde son los siguientes:

Ferro Carril Oeste - Nueva Chicago

Atlético Mitre - Los Andes

All Boys - Deportivo Riestra

Independiente Rivadavia - Santamarina

Agropecuario Argentino - Juventud Unida

Sólo Agropecuario tiene la posibilidad de ingresar al “reducido” por el segundo ascenso ganándole hoy al equipo entrerriano.

El resto de los equipos que enfrentan a los rivales directos de Boca Unidos no juega por nada. Sin embargo, Ferro y Los Andes, que ya están salvados, deben engrosar sus promedios para la siguiente temporada, mientras que Riestra deposita sus esperanzas en el TAS.