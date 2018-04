Regatas pasó por Salta y extendió su mal momento con otra derrota

El mal momento de Regatas Corrientes en la presente Liga Nacional de Básquetbol se extendió anoche en el Polideportivo Delmi donde perdió con Salta Basket en tiempo suplementario por 85 a 80, después de igualar en 72 los 40 minutos.

Con esta derrota, el Fantasma sumó su séptima caída consecutiva y, además, desde hace 10 jornadas que no puede ganar como visitante. El equipo conducido por Gabriel Piccato tuvo la chance de llevarse el juego en el tiempo regular, pero el tiro de Javier Saiz, después de tomar un rebote, fue sin efectividad. Mientras que en el alargue, una falta técnica cobrada a Carlos Cabezas, estando abajo en el marcador 82 a 80, terminó por definir el pleito.

El encuentro comenzó con un Regatas muy impreciso, con pelotas perdidas que le impidieron cerrar las ofensivas. El Fantasma tardó más de tres minutos en poder abrir el marcador cuando el local ya se había adelantado 6 a 0.

Con un pequeño ajuste defensivo y con mayor precisión para atacar logró pasar al frente en el marcador (7-6) con un buen pasaje de Fabián Ramírez Barrios (5 puntos).

Las pequeñas ráfagas anotadoras fueron una muestra de la irregularidad que tienen hoy los dos equipos.

En el segundo parcial, el trámite se mantuvo aunque se pudo ver mayor fluidez en cada ataque. Nuevamente comenzó mejor Salta que se adelantó por 7, mientras que en el cierre creció Regatas, que terminó ganando por 1 los 20 minutos iniciales.

El desequilibrio de Paolo Quinteros primero y el aporte del tándem Fernando Martina-Javier Saiz, en segundo término le dieron una ventaja considerable a Regatas en el tercer cuarto (se adelantó por 11 puntos).

La reacción del local llegó corriendo la cancha, lo que desnudó la falta de equilibrio defensivo por parte del conjunto correntino.

La paridad se mantuvo en el último segmento. El local igualó en 72 con dos libres convertidos por Ricky Harris con 5 segundos por jugar.

La respuesta de Regatas fue con una mandada de Santiago Vidal que no anotó. Saiz tomó el rebote, pero su tiro quedó corto.

En la prórroga, Martina encabezó las ofensivas de Regatas, en tanto que Salta contestó con Harris y Pablo Espinoza.

Un triple de Diego Figueredo,adelantó al local 82 a 80. Cabezas tomó la pelota y la pateó mostrando su fastidio. Esa acción le valió una sanción disciplinaria que selló el triunfo del local.

Regatas, que ayer no contó con Alexander Harris por un fuerte estado gripal, recibirá el miércoles 2 de mayo a San Martín en el cierre de la fase regular.