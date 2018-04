Tras truncarse el récord Guinness en botes, anticiparon que insistirán

Uno de los atractivos para la 43ª Fiesta Nacional del Surubí era la posibilidad de intentar el récord Guinnes en cantidad de embarcaciones en un desfile náutico, que si bien no se logró, sí Goya ratifica su liderazgo en competencias de pesca deportiva con 1.153 lanchas en concurso.

Tras una intensa jornada, en el festival del sábado, la jueza adjudicadora del Guinness World Records, Natalia Ramírez Talero, comunicó en el escenario Mayor “Juan Melero” el intento fallido para alcanzar el récord mundial.

Inicialmente reiteró detalles del reglamento preciso para cumplir la meta y obtener el certificado del “Desfile de Botes más Grande del Mundo”.

Explicó que no se pudo lograr el objetivo de entrar a los World Guinness Record, ya que una de las reglas consistía en que el desfile se lleve a cabo de forma continua y sin espacios significativos entre los participantes. Tras la primera tentativa oficial, se verificó, que al finalizar el paso de los botes de motores existieron espacios que interrumpieron la armonía que la organización requería.

Sin embargo, en palabras de la jueza, esto no quita méritos al esfuerzo y la pasión con la que cada año se viene desarrollando la Fiesta Nacional. Ramírez Talero felicitó a todos por la magnitud del evento, por la pasión, el compromiso y el amor que se transmite en la organización.

Para finalizar, el encargado de prensa de la Comisión Municipal de Pesca (Comupe), Adrián Ayala y el presidente de la entidad, Samuel Caneva, valoraron el esfuerzo realizado y se comprometieron a seguir trabajando para que el año que viene se logre el tan ansiado Récord, resguardando siempre la integridad física de los participantes, tanto pescadores así como a todo aquel que forme parte del acontecimiento deportivo. Anticiparon que buscarán lograrlo, quizás con la creación de una categoría especial para el Concurso de Pesca.