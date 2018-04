Caputo le envió un mensaje en un "pepelito" a Cerruti y la sesión fue levantada

El presidente de la comisión bicameral de deuda, José Mayans, ordenó interrumpir el encuentro cuando la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti se paró y se quejó en público por un mensaje que el funcionario le envió en un "papelito" a través de un secretario. "Levantá la sesión, nos vamos", se escuchó decir al funcionario en la transmisión oficial.

"Mi hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala ", decía el pedazo de papel que mostró la referente kirchnerista. El gesto fue interpretado como una ofensa. Cerruti acusó al ministro de haber ejercido violencia de género y aseguró que la frase buscaba condicionarla antes de su intervención en la sesión. Además, dijo que maneja información sensible sobre los negocios del funcionario porque escribió el libro El Pibe, donde expone una visión crítica sobre la actividad privada del presidente Mauricio Macri y varios de sus allegados.

"Me mandó el papelito con un secretario, me hizo señas y me pidió que lo lea. Soy una diputada, no me puede mandar un papelito en el medio de una sesión, no lo conozco. Tiene que rendir cuentas, está mintiendo desde el primer momento", explicó Cerruti.

Y continuó: "O es una amenaza, o es una banalización, o como lo quieras llamar. Es machista, es misógino, es todo eso".

Cerruti dice que Caputo le mandó este papelito. Empezaron a los gritos. Se levantó la reunión.pic.twitter.com/dnySzLY71q — Gabriela Pepe (@gabyspepe)4 de abril de 2018

Infobae