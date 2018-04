Aldosivi triunfó y se quedó solitariamente en la punta

Aldosivi quedó como único líder del torneo de la Primera B Nacional al vencer a Villa Dálmine por 1 a 0, en un partido disputado el lunes a la noche en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El único gol del encuentro fue convertido por el defensor Nahuel Yeri, a los siete minutos del complemento, luego de aprovechar una jugada de pelota parada que Lucas Kruspzky desvió de cabeza para que el ex Banfield pueda empujar a la red sobre la línea de meta.

Luego de malograr en dos oportunidades quedar sólo arriba, esta vez el Tiburón no falló; en un encuentro discreto en el que no lució, pero al menos hizo más que su rival para buscar los tres puntos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Alvarez pasó a la punta del certamen, con 34 puntos, escoltado por Atlético Rafaela y San Martín de Tucumán, ambos con 32 unidades, todos con igual cantidad de partidos.

Empate en Córdoba

En el otro juego del lunes a la noche, Instituto y Almagro igualaron 0 a 0, en un partido disputado en el estadio Juan Domingo Péron del barrio Alta Córdoba.