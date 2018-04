Boca Unidos empató ante Morón y ahora deberá ganar todo

Boca Unidos no pudo conseguir los tres puntos que tanto necesitaba en su visita a Deportivo Morón, con el que igualó 1 a 1 en el partido que cerró la vigésimo primera fecha del campeonato de la Primera B Nacional.

El “Gallito” se puso en ventaja a los pocos minutos de iniciado el juego, a través de Javier Rossi, en el primer contraataque profundo que tuvo el local. En tanto que el equipo aurirrojo llegó a la igualdad en el mejor momento del complemento, a través de su goleador, Pablo Vegetti, aunque luego sufrió la pérdida por doble amonestación de Tomás Charles.

La visita salió al campo de juego del estadio Nuevo Francisco Urbano con la intención de administrar la pelota al ras del piso. Tuvo el dominio del terreno y el balón, pero careció de claridad y profundidad de tres cuartos de cancha hacia adelante, para buscar inquietar el arco rival porque sus jugadores más veloces: Maldonado, Herrera y Sosa estuvieron muy imprecisos y el balón no le llegaba con claridad a Vegetti.

Morón se refugió de mitad de cancha hacia atrás ordenadamente, y tuvo al “Rengo” Díaz, al jugador distinto, con claridad para habilitar a sus compañeros.

Luego de un tiro de esquina para Boca Unidos se produjo la apertura del marcador. El local salió jugando desde su área, la pelota fue abierta hacia la derecha para Díaz, que llegó hasta el fondo y metió un centro pasado que Rossi, ingresando por el segundo palo la empujó a la red, en un mal retroceso defensivo del aurirrojo.

El equipo correntino no supo cómo hacer para crear una jugada de peligro, y el Gallito supo administrar mejor la pelota en los últimos minutos de la etapa inicial, llegando con peligro con remates de media distancia de Giménez, y un cabezazo de Rossi, sólo en el punto del penal, que se fue alto.

Mayor movió las piezas en el complemento, jugándose el todo por el todo buscando mejorar el volumen de juego. Hizo ingresar al “Malevo” Ferreyra y Gabriel Morales en lugar de Maldonado y Bolatti, y el equipo mejoró inmediatamente.

Luego de un remate cruzado de Lillo que pasó cerca del vertical derecho de Navarro, Boca Unidos se erigió en dominador. Primero la tuvo Herrera, tras un centro atrás de Morales, pero el rosarino le dio “mordido” frente al arco y la pelota no pudo ser desviada por Vegetti.

En la siguiente jugada profunda, el visitante llegó al empate. Ferreyra recibió un envío largo de Sosa, amagó el centro y se fue hasta el fondo para meter una espectacular asistencia a la cabeza de Vegetti, que de pique al suelo venció la resistencia de Alvarez.

Siguió mejor el conjunto correntino. Herrera se llevó tras un rebote la pelota desde mitad de cancha, amagó la descarga a Vegetti y se fue a pura velocidad por el centro; pero cuando se aprestaba a rematar dentro del área Mayola le tiró el cuerpo, rebotando la pelota en el defensor.

Luego llegó un centro de Sosa que encontró a Morales ingresando por el centro del área, aunque su cabezazo se fue apenas desviado.

En el mejor momento de Boca Unidos, Charles dejó a su equipo en inferioridad numérica. El central se confió al querer cubrir una pelota para que se vaya por la línea de fondo, y el delantero le adivinó la intención quitándole el balón y obligando a la infracción. Y como estaba amonestado, vio la roja.

Aún así, Boca Unidos contó con otra situación clarita para desnivelar. Ferreyra hizo un tiro libre, la pelota rebotó en la barrera, y el Malevo la jugó por arriba para el ingreso desde atrás de Vegetti, pero Alvarez fue con rapidez a achicar, rebotando el remate en el cuerpo del arquero.

En los últimos quince minutos, Alan Pérez fue a cubrir la posición de Charles, ingresando Martín Ojeda en el mediocampo, pero ya no hubo piernas. Y entonces quedó resistir las embestidas del local para al menos quedarse con un punto, por lo que ahora, no queda otra que ganar todo.