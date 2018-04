DESDE EL TOUCH

Roberto Capará

deportes@ellitoral.com.ar

Sobre la hora. Cuando parecía que Taragüy iba a cosechar su primer triunfo en el Torneo Interior Argentino (TIA-A), en condición de visitante, no lo pudo cristalizar.

Frente a Santa Fe Rugby estuvo adelante en el tanteador todo el encuentro. Llegó a distanciarse por 26 a 17 con una conversión que rozó la “H”. Resultado que figuró hasta los últimos cinco minutos del encuentro muy movido y más que entretenido.

Con el “Piii” encima. Los santafesinos buscaron la revancha de aquella histórica caída de hace 16 años cuando los “Cuervos” se adjudicaron el torneo de Clubes del Interior ronda “Ascenso”, en el mismo escenario.

Siguieron empujando y, cuando el referí estaba a punto de hacer sonar su silbato por ultima vez en la tarde, llegó el try definidor, bajo los palos.

Así, estableció el 32-26 muy celebrado ante la desazón de la muchachada correntina que se quedó con las manos vacías.

“Sanpa” feliz. San Patricio fue el único elenco de la región que se adjudicó los puntos en juego. Fue en su cancha ante Los Cardos (provincia de Buenos Aires) al triunfar por 33 a 24 y así clasificar para la siguiente fase del TIA-C. En tanto que Sixty perdió en su visita ante Universitario de Santa Fe por 38 a 16.

Por el TIA-A, Curne de Resistencia cayó en su casa frente a Lince de Tucumán por 39 a 27, pero igual logró pasar a la segunda ronda.

Por el TIA-B, Aranduroga (con la camiseta tradicional -franjeado blanquinegro ancho- , pero con shorts de color negro) no logró salir de perdedor y, como local, cayó ante Tilcara de Entre Ríos por 24 a 19, en reñido partido cuyo resultado a favor no estuvo lejos del alcance de sus manos, pero no logró enhebrar la acción decisiva.

Imparable. Jockey Club de Córdoba se exhibe exultante con su juego y los resultados que viene consiguiendo, todos holgados.

Los dos últimos fueron notables ante los mendocinos de Peumayén, tanto de local como visitante.

En la fecha anterior, en su cancha, vapuleó a los de la “tierra del buen sol y el buen vino” por 74 a 10 y en este fin de semana “XL” repitió en suelo mendocino un éxito por 50 a 7, adueñándose de la punta del grupo “2”.

30 años. La Unión de Rugby de Formosa (URF) cumplió 30 años de existencia. Desde entonces, su clubes intervienen en los certámenes de la Región del NEA.

Varios jugadores de Corrientes y Chaco pasaron por esas entidades, como el caso de Jorge “Pelo” Latorre, uno de los inspiradores del juego del club Aguará.