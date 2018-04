Revés judicial para José Altamirano condenado por el crimen de Maxi Aquino

La Corte Provincial declaró inoficioso el recurso extraordinario federal presentando por la defensa de José Luis Altamirano, condenado a 22 años de prisión por la muerte del estudiante Maximiliano Aquino ocurrido en agosto del 2015, en el barrio Aldana de la capital correntina.

La defensa de Altamirano, ejercida por el doctor Hermindo Gonzalez, interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia N° 191/2017 del Superior Tribunal de Justicia que había rechazado el recurso de casación y confirmado la condena impuesta.

Los Ministros señalaron que no surgía del escrito la situación de arbitrariedad invocada por la defensa, ni se la apreciaba debidamente expuesta, pues los agravios vertidos eran -en esencia- discrepancias con los fundamentos de la sentencia dictada en casación, sin demostrar con precisión lo absurdo e irrazonable que la descalificara totalmente como pronunciamiento judicial.

Así lo tiene dicho la Csjn: “(…) Corresponde desestimar el remedio federal si no cumple con el requisito de fundamentación autónoma, ni refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia (…)”.

Los Ministros recordaron que la Csjn mantenía una firme jurisprudencia respecto de que la mera invocación de principios y garantías constitucionales conculcados no importaba acreditar la relación directa e inmediata que debe guardar la cuestión federal para habilitar el Recurso Extraordinario.

Finalmente, resolvieron no conceder el recurso federal intentado porque no se ha expuesto como corresponde la cuestión federal que habilite la vía recursiva.