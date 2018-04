Para Carlos Mayor, el técnico de Boca Unidos, el empate tampoco cayó bien porque “nosotros necesitábamos los tres puntos”.

“El primer tiempo fue parejo, manejamos un poco mejor la pelota nosotros, pero no tuvimos situaciones de gol. Estuvimos imprecisos en los centros y no terminamos bien las jugadas, ni el último pase”, repasó el DT a la salida de vestuarios, entrevistado por Radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

Mayor consideró que “en el segundo tiempo fuimos mejores, con los cambios tuvimos más la pelota y generamos situaciones de gol, hasta la expulsión. Ahí tuvimos que hacer un cambio posicional y, con un hombre menos, se nota la diferencia”.

“En el segundo tiempo fuimos a buscarlo con orden, criterio y juego”, remarcó. Aún con las pulsaciones altas, el técnico admitió: “Todavía estoy caliente por la expulsión (de Charles), la verdad es que es una lástima, porque me pareció que era un partido que se podía ganar”.

El entrenador reafirmó sus conceptos, agregando: “Me parece que si estábamos once contra once en el final íbamos a llegar mucho mejor nosotros”.

En cuanto al próximo compromiso con Atlético Rafaela, señaló: “Tenemos que ganar el lunes, salir a buscar los tres puntos, porque ya no hay margen. Vamos a tratar de preparar bien el juego, estudiar a Rafaela. Va a ser un partido que tenemos que jugarlo con inteligencia, sabiendo que tenemos que ganar siendo ordenados y manteniendo el cero en nuestro arco”, indicó finalmente el entrenador.